Karayipler ülkesi Barbados, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in hükümdarlığına son vererek cumhuriyet yönetimine resmen geçiş yaptı. Barbados doğumlu Rihanna, ulusal kahraman ilan edildi.

Güney Karayipler bölgesinde, Güney Amerika’ya bitişik bir ada ülkesi olan Barbados, geçtiğimiz haftalardan bu yana tarihinin en önemli eylemine hazırlık yapıyordu. Ekim 2021’de tarihinin ilk cumhurbaşkanını seçen ülke, bu sayede İngiliz Milletler Topluluğu bölgesi olmayı bırakarak cumhuriyet yönetimine dönüşmeye başladı.

Barbados, bugün İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in hükümdarlığına son vererek resmen cumhuriyeti ilan etti. Böylelikle Barbaros, yaklaşık 400 yılın ardından İngiltere ile tüm bağlarını koparmış oldu. Ülke, bugüne kadar İngiliz Milletler Topluluğu ülkelerinin benimsediği anayasal monarşi ile yönetiliyordu.

Rihanna, ulusal kahraman ilan edildi

Barbados’un başkenti Bridgetown’da düzenlenen törene pek çok kişi katıldı. Törene Barbados doğumlu olan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna da katıldı. Başbakan Mia Mottley, tören sırasında Rihanna’nın ulusal kahraman ilan edildiği kararını açıklayarak Rihanna’ya ödül sundu. Törende yer alan diğer ünlü isimler arasında İngiliz tahtının varisi Prens Charles da vardı.

Prens Charles, Kraliçe Elizabeth’in en iyi dileklerini gönderdiğini belirterek “Köleliğin korkunç vahşeti geçmiş tarihimizin en karanlık günleri. Cumhuriyetin kurulması yeni bir başlangıç sunuyor.” ifadelerini kullandı. Barbados’un ilk seçilen cumhurbaşkanı, 73 yaşındaki Dame Sandra Mason oldu. Barbados, 1996 yılında tam bağımsızlığını ilan etmişti.