mindseye 2025'in en kötü oyunu oldu

Yayımlandığı günden beri yaşanan olumsuzluklarla gündemden düşmeyen MindsEye, 2025'in en kötü oyunu olarak tarihe geçti. Oyunun Metacritic puanı dibi gördü.

Sadece birkaç gün önce piyasaya sürülen ve kendisinden çok olumsuz değerlendirmeleriyle gündem olan tek oyunculu aksiyon macera oyunu MindsEye ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Oyuncuların beklentilerini karşılayamayan oyun, son dönemlerin en kötü oyunu olarak tarihe geçti.

Build A Rocket Boy tarafından geliştirilen ve ekibin başında eski bir GTA geliştiricisinin olduğu MindsEye için beklentiler oldukça yüksekti. Ancak hem performans hem de oynanış mekanikleri açısından tonla soruna ev sahipliği yapan oyun, Metacritic'te 2025'in en kötü oyunu hâline geldi. Oyunun eleştirmen puanı 43, kullanıcı puanı ise 10 üzerinden 2,4 olarak kayıtlara geçti.

MindsEye'dan daha kötü oyunlar hangileriydi?

Metacritic, bu kadar düşük puanı en son 2023 yılında görmüştü. TeamKill Media tarafından piyasaya sürülen "Quantum Error", eleştirmenlerden 40, kullanıcılardan 3,5 puan alabilmişti. Öte yandan; bir diğer berbat oyun ise yine 2023 yılında yayımlanan "The Lord of the Rings - Gollum"du. Bu oyun, eleştirmenlerden 33, kullanıcılardan ise sadece 1,4 puan almıştı. MindsEye, bu listeye dahil olmuş oldu.

MindsEye'ın Metacritic sayfası şöyle:

Geliştirici ekip, oyunda yaşanan sorunların farkında ve bununla ilgili olarak harekete geçti. Ancak tüm bunların, bozulan imajı kurtarıp kurtarmayacağı şimdilik belli değil.