Eski GTA yapımcılarının merakla beklenen oyunu MindsEye için şu ana dek ortaya çıkan tüm detayları sizler için listeledik.

Geçmişte Rockstar Games'te çalışırken GTA serisinin geliştirme sürecinde rol almış önemli isimlerin yer aldığı 'Build A Rocket Boy' ekibinin geliştirdiği yeni oyun MindsEye'in sistem gereksinimleri açıklandı.

Yayımlanan oynanış fragmanlarında GTA'ya olan benzerliğiyle dikkat çeken ve çıkışı merakla beklenen oyun MindsEye ile ilgili sistem gereksinimleri, fiyatı, çıkış tarihi ve daha birçok detayı sizler için listeledik.

MindsEye ne zaman çıkacak?

Merakla beklenen oyun MindsEye; yaz ayının hemen başında, 10 Haziran tarihinde piyasaya sürülecek. Oyunu erkenden oynamak için herhangi bir üst sürüm satışı da bulunmuyor, bu sebeple herkes aynı anda oynamaya başlayacak.

MindsEye fiyatı ne kadar?

MindsEye; Steam'de 26.99 dolar (1.050 TL) fiyat etiketiyle satılırken, Epic Games'te ise bu fiyat çok daha ucuz bir şekilde 839 TL olarak belirlenmiş durumda.

Steam (PC) 26.99$ Epic Games Store (PC) 839 TL

MindsEye hangi platformlara çıkacak?

MindsEye ilginç bir şekilde yalnızca PC için piyasaya sürülecek. Oyunun şu aşamada herhangi bir konsol sürümü geliştirilmiyor ve gelecek için de planlanmıyor gibi görünüyor.

MindsEye konusu

Oyunda MindsEye adında gizemli bir nöral implantı olan eski asker Jacob Diaz olarak oynuyorsunuz. İmplantınız, hayatınızı sonsuza dek değiştiren bir gizli göreve ait bölük pörçük anılarınızla size musallat oluyor.

Yapay zekâ, ileri teknolojik deneyler ve kimsenin denetlemediği ordunun hayatın her alanına şekil verdiği bir dünyada gerçekleri ortaya çıkarmak için mücadele verdiğiniz bu oyunda, sorulara tek cevap arayan Jacob değil.

MindsEye sistem gereksinimleri

Minimum

İşlemci Intel Core i5-12400F

AMD Ryzen 5 5600X Ekran Kartı NVIDIA GeForce RTX 2060

AMD Radeon RX 5600 XT 6GB VRAM DirectX DirectX 12 RAM 16 GB Depolama 70 GB boş alan İşletim Sistemi Windows 10/11 64 Bit

Önerilen

İşlemci Intel Core i7-13700K

AMD Ryzen 7 7800X3D Ekran Kartı NVIDIA GeForce RTX 4070

AMD Radeon RX 6800 XT 8GB VRAM DirectX DirectX 12 RAM 16 GB Depolama 70 GB boş alan İşletim Sistemi Windows 10/11 64 Bit