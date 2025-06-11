Eski GTA geliştiricisi Leslie Benzies’in başında olduğu stüdyo Build A Rocket Boy’un yeni oyunu MindsEye, Steam incelemelerinde yerden yere vuruluyor.

RDR ve GTA gibi efsane oyunların yapımcısı Leslie Benzies’in başında olduğu stüdyo Build A Rocket Boy’un yeni oyunu MindsEye, şu sıralar oyun sektöründe eleştirilerin ana odağı konumunda. Steam’de oyunun incelemeleri 'Karışık' durumda ve incelemelerden sadece %40'ı olumlu.

Dünden bu yana yuncular, oyunda yaşadığı komik hataları sosyal medya hesaplarında paylaşmaya başladı. Örneğin bir videoda araba çarpan bir NPC, fizik kurallarını unutup garip bir yaratığa dönüşüyor. Oyunda sürekli devrilen araçlar, sebepsiz patlamalar ve zayıf yapay zekâ gibi birçok problem var.

Oyunun teknik açıdan bir düzine problemi var

Oyunun çıkışının üzerinden 24 saat bile geçmemişken geliştirici ekip Reddit üzerinden bir açıklama yaptı ve “İlk günden bizi destekleyen herkese teşekkür ederiz.” diyerek performans sorunlarının farkında olduklarını ve çözmek için çalıştıklarını belirtti. Yeni bir güncellemenin de 24 saat içinde geleceği söylendi.

Oyuna gelen olumsuz incelemeler arasında “Oynanış berbattı. Hikâye biraz ilgi çekici ama oyun teknik olarak rezil.” gibi yorumlar yer alıyor ve incelemelerin büyük bir bölümü oyunun teknik tarafta performans açısından fazlasıyla kötü bir durumda olduğunu yansıtıyor.

Şimdilik MindsEye, büyük umutlarla çıkmasına rağmen oyuncuların beklentisini karşılayamamış durumda ama geliştiriciler gelecek süreçte oyunu daha iyi hâle getirebilirler. Neticede Cyberpunk 2077'nin çıktığı dönem yaşananları ve sonrasını da unutmamak lazım.