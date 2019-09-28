Minecraft, Yeni Bir Kutu Oyunuyla Hayranlarını Karşılayacak

Basitliği ve olasılıkların sonsuzluğuyla kullanıcıları kendine çeken oyun Minecraft, son zamanlarda ciddi bir ilgi yoğunluğuna maruz kalmıştı. Popüler oyun, şimdi de bir kutu oyunuyla birlikte hayranlarını karşılamaya hazırlanıyor.

Son zamanlarda kaybettiği popülerliğini geri kazanan ve birçok kişi tarafından tekrardan oynanmaya başlanan Minecraft, dijital platformun dışına çıkmak için de belirli girişimlerde bulunuyor. Oyuncuları ekran başından masa başına kilitleyecek olan yeni bir kutu oyunu duyuruldu.

Oyuncuların yaratıcılığını ve hayatta kalma becerilerini sınayarak sonsuz bir dünyada istediklerini yapmalarına olanak tanıyan Minecraft, dünyanın en çok bilinen ve en çok satılan oyunları arasında bulunuyor. Piksellerden oluşan bir dünyada neredeyse istediğiniz her şeyi inşa edebildiğiniz bu oyunda aynı zamanda karşınıza çıkan canavarlarla savaşarak hayatta kalmaya çalışıyorsunuz.

Onuncu yıl dönümünü kutlayan Minecraft; kitapların, Lego setlerinin ve oyuncakların ardından masa üstü oyunların arasındaki yerini de almış durumda. Comartesi günü MineCon etkinliğinde ortaya çıkan Minecraft: Builders & Biomes isimli oyun, küçük tahta hammadde blokları ve karton karakterlerle birlikte oynanıyor.

Ravensburger isimli firmanın yapımını üstlendiği kutu oyunu, iki ila dört kişi ile birlikte oynanıyor ve her oyun yarım saat ila bir saat arasında değişiklik gösterebiliyor. Şu an için ön sipariş sürecinde olan oyun ekim ayında Avrupa'da, kasım ayındaysa Amerika Birleşik Devletleri'nde satışa çıkacak. Avrupa'da 39 euroluk bir fiyat etiketine sahip olacak oyun ABD'de 39 dolar karşılığında satılacak.

Oyunun Türkiye için çıkıp çıkmayacağı şu an için bilinmiyor olsa da oyunun fiyat konusunda kullanıcıları pek de memnun etmeyeceğini söyleyebiliriz. Avrupa fiyatını direkt olarak Türk lirasına çevirdiğimiz zaman karşımıza 241 TL gibi bir meblağ çıkıyor. Vergilerle birlikte oyunun bundan daha da pahalı bir fiyata ülkemize giriş yapması muhtemel. Tabii ki tekrar etmekte fayda var: Oyunun ülkemize giriş yapacağı da şu an için kesin değil.