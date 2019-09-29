Minecraft Earth, Bazı Ülkelerde Erken Erişime Açılıyor

Artırılmış gerçekliği kullanarak gerçek dünyayı bir Minecraft haritasına çeviren Minecraft Earth, kısa bir süre önce kapalı beta aşamasında bazı oyuncularla buluşmuştu. Dün Minecraft Earth'ün Twitter hesabından atılan bir tweet, oyunu bekleyen oyuncuları heyecanlandırdı. Yapılan açıklamaya göre Minecraft Earth, önümüzdeki ay bazı ülkelerde erken erişime açılacak.

Oyun dünyasının en popüler oyunlarından olan Minecraft'ın yeni oyunu Minecraft Earth, yakın zamanda tüm dünyada kullanıma açılacak. Yaklaşık 1 ay önce Android beta kayıtları alınan oyun için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

Mojang'in artırılmış gerçeklik kullanarak Minecraft'ı gerçek dünyaya taşıyacağı oyun hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son açıklamaya göre oyunun kapalı beta aşamasından sonraki aşaması olan erken erişim için vakit geldi. Mojang, oyunun ekim ayı itibarıyla bazı ülkelerde erken erişime açılacağını duyurdu.

Minecraft Earth, hangi ülkelerde erken erişime açılacak?

Akıllı telefonların arka kamerasını kullanarak gerçek dünyayla Minecraft dünyasını bir araya getiren artırılmış gerçeklik oyunu Minecraft Earth için yapılan açıklamalarda yalnızca "seçilen ülkelerde" ifadesi geçiyor. Bu da oyunun hangi ülkelerde erken erişime açılacağı konusunda kafa karışıklığı yaratıyor.

Beta sürecinin iOS ve Android'de devam ettiği düşünüldüğünde erken erişimin ilk olarak hangi platformun kullanıcılarına açılacağı, hangi ülkelerde kullanımda olacağı gibi sorular, ne yazık ki şu an için yanıtsız. Mojang ve Microsoft, burada kayıt sürecinde en aktif ülkeleri seçerek bu ülkelerdeki kullanıcıları ödüllendirebileceği gibi hataların daha az insan tarafından görülmesi için katılımın düşük olduğu bölgeleri de tercih edebilir.

Minecraft Earth'ün resmi hesabından yapılan paylaşım:

"Telefonlarınızı şarj etme ve hazır hâle getirme zamanı! Minecraft Earth, ekim ayında dünya genelinde seçilen ülkelerde erken erişime açılmak üzere! Daha fazla bilgi için sitemizi ziyaret edin!"

Minecraft Earth'ün ülkemizde erken erişime açılıp açılmayacağını önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz. Oyun hakkında daha fazla bilgi almak ve kayıt oluşturmak için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.