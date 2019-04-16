Minecraft Filminin Çıkış Tarihi Belli Oldu

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Warner Bros. ve Mojang, çıkış tarihi belli olan ancak uzun bir süre beklemek zorunda olduğumuz Minecraft filmi için birlikte çalıştığını açıkladı.

Mojang ve Warner Bros. Stüdyosu'nun birlikte çalıştığı Minecraft filmi, 4 Mart 2022 tarihinde izleyicilerle buluşacak. Mojang, bu sürenin filmi tam olarak bitirmek için ideal bir süre olduğunu düşünüyor. Filmin çıkışı için verilen tarihe tam olarak 1.053 gün var. Filmin yönetmenliğini Nick & Norah’s Infinite Playlist filminden tanıdığımız Peter Sollett üstlenecek.
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“Tarihler! Çok önemliler çünkü özel tarihler, takvimde işaretlendiği takdirde heyecanla beklememize sebep oluyorlar. Aynı 4 Mart 2022’de vizyona girecek olan Minecraft filmi gibi. Hemen köşeyi dönünce! Burada biraz daha detay var: redsto.ne/minecraftmovie
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Film için geçilen ufak özette, filmde oyuncuların aşina olduğu Ender Dragon gibi unsurlarda bulunacağı söyleniyor. Filmde birçok maceraya atılan genç bir kızın hikâyesi anlatılacak. Mojang, bu filmin birçok kişinin Minecraft'a farklı bir gözle bakmasını sağlayacağını düşünüyor.

Kaynak : https://comicbook.com/gaming/2019/04/16/minecraft-movie-release-date/
Etiketler: minecraft, minecraft movie, minecraft filmi
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