Herkesin hayatının bir zamanında oynamış olduğu Minecraft, Android platformuna özel ücretsiz deneme uygulamasını getirdi.

Android'e ilk çıkışının üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen büyük bir kesim tarafından hâlâ oynanan Minecraft, Play Store'da yeni bir uygulamaya sahip oldu. Minecraft Trial (Minecraft Deneme) adına sahip olan uygulama ile kullanıcılar bir ücret ödemeksizin oyunun etkileyici atmosferini deneyimleyebiliyor.

İlk kez 2009 yılında PC platformu için piyasaya sürülen Minecraft, çok geçmeden, 2012 yılında PC platformunda bir deneme sürümü uygulamasına (demoya) sahip olmuştu. 7 yıldır Android platformunda herhangi bir ücretsiz sürümü bulunmayan Minecraft, artık kullanıcılar tarafından ücretsiz bir şekilde deneyimlenebilecek. Şu anlık sadece birkaç bölgede indirilebilir olan uygulama, ilerleyen zamanlarda bütün kullanıcılara sunulacaktır.

Minecraft'ın deneme sürümünde zaman sınırlaması bulunmakta. Kullanıcılar deneme sürümü ile Minecraft'ın ücretli sürümünü satın almadan, Minecraft oyununun; nasıl oynandığını, atmosferin ve grafiklerin nasıl olduğunu deneyimleyebilme şansına sahip. Mojang'ın Minecraft'ın deneme sürümünü, kullanıcıları 7 yıl gibi uzun bir süre beklettikten sonra yayınlaması kullanıcıları üzerken, en azından Minecraft'ın dilenildiği gibi denenebileceği bir uygulamanın platforma gelmesi kullanıcıları sevindirdi.