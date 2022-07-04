Geçtiğimiz Haziran ayında ünlü Minecraft içerik üreticisi Alexander ‘Technoblade’, hayatını kaybetmişti. Onu anmak için Mojang, Minecraft giriş ekranına onu temsil eden hoş bir detay yerleştirdiği bir güncelleme yayınladı.

Minecraft, popüler Minecraft içerik üreticisi Technoblade'e atıfta bulunduğu düşünceli bir güncelleme yayınladı. Bildiğiniz gibi Haziran ayının son haftasında Technoblade, maalesef hayatını kaybetmişti.

Ailesi tarafından yapılan açıklama göre kendisi kanser sebebiyle hayatını kaybetti. Seveni çok olan Minecraft içerik üreticisini onurlandırmak için Mojang, Minecraft Java Edition’da çok düşünceli bir güncelleme yaptı.

Minecraft’ın giriş ekranında artık Technoblade’in karakteri var

Oyunun başlatıcısındaki Minecraft açılış resminde artık altın taç takan bir domuz da var. Bu, Technoblade'in Minecraft karakterine, mücevherli bir taç takan kraliyet domuz adama bir gönderme. Minecraft ekibi Cuma günü, ekibin Technoblade'in kaybından dolayı çok üzgün olduklarını belirtiği bir tweet atmıştı. Kendisi oyuncu topluluğuna çok fazla neşe getiren bir insandı.

Technoblade, YouTube'da 13 milyondan fazla abonesiyle son derece popüler bir Minecraft yayıncısıydı ve popüler sunucu Dream SMP'nin bir parçasıydı. Geçen Perşembe günü yayınlanan bir YouTube videosunda, Technoblade'in babası yayıncıdan bir mesaj okudu ve kanserle mücadele ederken bu son videoyu yapmak için yapılan çalışmaları anlattı. Bu yazı itibariyle videonun 54 milyondan fazla izlenmesi mevcut.

Hayatını kaybeden Technoblade’in son videosu:

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