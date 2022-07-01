Minecraft dünyasının en ünlü isimlerinden Technoblade, bugün kansere yenik düşerek hayatını kaybetti. YouTuber'ın ölümünden sonra babasıyla hazırladığı 'veda' videosu da yayınlandı.

Minecraft dünyasının en popüler ve en fazla takip edilen isimlerinden birisi olan ‘Technoblade’, bugün fazlasıyla acı bir haberle gündeme geldi. Henüz yalnızca 23 yaşında olan popüler içerik üreticisi, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti. Technoblade’in ölümünün ardından kanalına bir video da yüklendi.

Minecraft yetenekleriyle ünlenen ve günümüzde 11 milyondan fazla YouTube abonesine sahip olan Technoblade’in ölümü, kanalına son yüklenen videoyla duyuldu. Technoblade’in babası tarafından seslendirilen ‘Görüşmek üzere budalalar’ başlıklı videoda Technoblade, babası aracılığıyla tüm takipçilerine yıllardır süren desteklerinden ötürü teşekkür etti.

"Eğer bunu izliyorsanız, ben öldüm"

Video, “Selamlar millet ben Technoblade. Eğer bunu izliyorsanız, ben öldüm.” cümlesiyle başladı. Videonun devamında “Yıllardır içeriğimi desteklediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir 100 hayatım daha olsaydı sanırım her seferinde yeniden Technoblade olmayı seçerdim, çünkü o yıllar hayatımın en mutlu yıllarıydı.” açıklamaları yer aldı.

Videonun ilerleyen dakikalarındaysa Technoblade’in babası, bu videoda söylenenlerin Technoblade tarafından yataktayken yazıldığını belirtti. Baba, video metninin yazılmasından kısa süre sonra Technoblade’in hayatını kaybettiğini söyledi. Babasının söylediğine göre içerik üreticisi, metinden sonra sadece 8 saat daha yaşayabildi.

Technoblade, Ağustos 2021’de yayınladığı videoda kendisine sarkom teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Yıllardır adını sır gibi saklayan oyuncu, son videosunda da adının ‘Alex’ olduğunu açıkladı.

Technoblade'in veda videosu: