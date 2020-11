Microsoft, Minecraft İçin Star Wars DLC Paketini Yayınladı

Minecraft, Star Wars hayranı oyuncularını sevindirecek yeni bir DLC'sinin duyurusunu yaptı. Minecraft oyuncularına The Mandalorian ve orijinal Star Wars üçlemesi içeriklerini sunan Star Wars DLC paketi yayınlandı.

Dünyanın en popüler oyunlarından bir tanesi olan Minecraft, oyuncuları için yeni bir DLC paketi yayınladı. Minecraft, yeni DLC paketiyle bu sefer oyuncuları çok, çok uzak bir galaksiye, Star Wars evrenine götürüyor.

Minecraft'ın yeni Star Wars DLC paketinin içerisinde, son dönemin popüler dizilerinden The Mandalorian içeriğine ek olarak orijinal Star Wars üçlemesi (A New Hope, The Emperor Strikes Back, Return of The Jedi) içeriği sunuyor.

Minecraft için Star Wars DLC paketi yayınlandı

Star Wars DLC paketini edinen Minecraft oyuncuları, toplamda 12 gezegen arasında hiperuzayda seyahat edebilecek. Oyuncular, ikonikleşmiş X-Wing veya TIE Fighter araçlarıyla Tatooine, Hoth ve Endor gibi ikonikleşmiş yerleri ziyaret edebilecekler.

DLC paketinin içerisinde gezegenler ve kullanılabilecek araçlara ek olarak birçok karakter kostümü de bulunuyor. Bunlar arasında Luke Skywalker, Princess Leia, Darth Vader, Chewbacca, Han Solo, Lando Calrissian, Baby Yoda ve The Mandalorian (Din Djarin) da bulunuyor. Ayrıca serideki meşhur sahneleri bir kez de oyuncular canlandırabilecekler.

DLC paketi için yayınlanan blog yazısında ayrıca şu ifadelere yer verildi: "DLC'nin içerisinde bir harita, bir kostüm paketi, özel olarak yapılmış doku seti, kullanıcı arayüzü iyileştirmesi ve hatta lisanslı müzik yer alıyor."

Star Wars da tıpkı Toy Story, Jurassic Park, Pirates of the Caribbean ve The Nightmare Before Christmas gibi Minecraft'a konuk olan ünlü yapımların yanındaki yerini almış oldu. Star Wars DLC'sini Minecraft mağazasından indirebilirsiniz.