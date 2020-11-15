Dijital güvenlik şirketi Avast, kullanıcıları Minecraft ile bağlantılı dolandırıcılık uygulamaları konusunda uyardı. Şirket, Google Play Store'da bu tür 7 adet dolandırıcılık uygulaması tespit ettiklerini dile getirdi.

Daha önce birçok kez sizlere çeşitli zararlı uygulamalardan bahsetmiştik. Bu haberimizde de yine bu tür uygulamalardan bahsedeceğiz. Ancak bu seferki uygulamalar çok daha tehlikeli olabilir çünkü Google Play Store'da bulunuyor ve oyuncular arasında bir hayli popüler olan Minecraft'ı hedef alıyor.

Bu konuda yayınladığı bir yazıyla kullanıcıları uyaran dijital güvenlik şirketi Avast, Google Play Store'da "fleeceware" olarak adlandırılan birçok uygulama olduğunu dile getirdi. Avast'a göre bu uygulamalar kullanıcılara yeni kostümler, renkli duvar kağıtları ya da Minecraft oyunu için değişiklikler sunuyor.

Fleecware nedir ve kullanıcılar nasıl korunabilir?

Avast'a göre fleecware, siber suç alanında oldukça yeni bir kategori. Fleecware uygulamaları, kullanıcıların ilgisini çekebilecek servisleri genellikle birkaç günlük ücretsiz deneme sürümüyle birlikte sunuyor. Daha sonra uygulama, otomatik ve oldukça sinsice ücretlendirmeye başlıyor. Bu ücretlendirmeler haftada 30 dolara kadar çıkabiliyor.

Avast'ın yaptığı açıklamaya göre ekipleri, bu tür bir dolandırıcılık içerisinde olan 7 uygulama tespit etmiş durumda. Şu an bu haberi yaptığımız sırada söz konusu bu 7 uygulamadan 4 tanesi halen Google Play Store'da aktif durumdayken 3 tanesinin kaldırılmış gözüküyor. Avast'ın tespit ettiği uygulamalar şöyle:

Skins, Mods, Maps for Minecraft PE : 1 milyondan fazla indirme – Haftalık 30$

: 1 milyondan fazla indirme – Haftalık 30$ Skins for Roblox : 1 milyondan fazla indirme – haftalık 30$

: 1 milyondan fazla indirme – haftalık 30$ Wallpapers HD & 3D Background : 100 binden fazla indirme – Yıllık 90$

& : 100 binden fazla indirme – Yıllık 90$ MasterCraft for Minecraft : 1 milyondan fazla indirme – Haftalık 30$

: 1 milyondan fazla indirme – Haftalık 30$ Master for Minecraft: 1 milyondan fazla indirme – Haftalık 30$

1 milyondan fazla indirme – Haftalık 30$ Boys and Girls Skins: 1 milyondan fazla indirme – Haftalık 30$

1 milyondan fazla indirme – Haftalık 30$ Maps Skins and Mods for Minecraft: 100 binden fazla indirme – Haftalık 30$

Avast, bu tür dolandırıcılıklardan korunmak için yorumlara ve indirmeden önce ücretlendirme bilgilerine bakılması gerektiğini ifade ediyor. Eğer ki bu uygulamalardan bir tanesini yüklediyseniz ilk olarak uygulamayı telefonunuzdan kaldırın. Daha sonra Play Store uygulamasında sol üst köşede bulunan menüyü açın ve oradan abonelikler sekmesine gelerek aboneliğinizi iptal ettirin.