Haziran 2026 döneminde MINI tarafından sunulan kredi kampanyaları, ikonik tasarıma sahip bir otomobile sahip olmak isteyenler için çeşitli finansman avantajları sunuyor. Bu içerikte güncel kampanyaları, ödeme seçeneklerini ve başvuru sürecine dair merak edilen detayları bulabilirsiniz.

MINI, kendine özgü tasarımı ve sürüş karakteriyle dikkat çeken modellerini daha ulaşılabilir hale getirmek amacıyla dönemsel kredi ve finansman kampanyaları sunuyor. Düşük faizli kredi seçenekleri, esnek vade imkanları ve modele özel ödeme planları sayesinde araç satın alma süreci daha avantajlı hale gelebiliyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Haziran 2026 itibarıyla geçerli olan MINI kredi kampanyaları; MINI Cooper, MINI Countryman ve markanın diğer modellerine göre farklı finansman fırsatları sunabiliyor. Bu rehberde güncel kredi kampanyalarını, ödeme koşullarını, başvuru süreçlerini ve araç satın almadan önce dikkat edilmesi gereken önemli noktaları ele alacağız.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

MINI Countryman Kredi Kampanyası

MINI Countryman için 1 milyon TL tutarında, 12 ay vadeli ve %1,99 faiz oranlı kredi fırsatı sunuluyor. Kampanya kapsamında premium SUV modeline daha avantajlı ödeme koşullarıyla sahip olmak mümkün oluyor.

MINI Countryman Takas Desteği

MINI Countryman, Haziran 2026 dönemine özel sunulan 200 bin TL takas desteğiyle avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor. Mevcut aracını takasa veren müşteriler, belirlenen şartlar kapsamında bu destekten yararlanarak yeni MINI Countryman sahibi olabiliyor.