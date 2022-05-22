Minnesota Nehrinde, 8.000 yıllık kafatası bulundu

ABD’nin Minnesota eyaletindeki bir nehirde, 8.000 yaşında olduğu tespit edilen kafatası bulundu. Antropologlar kafatasının bölgedeki kabilelerden birinin atası olabileceğini düşünüyor.

ABD’nin Minnesota’daki bir nehrinde, 8.000 yaşında bir kafatası bulundu. Geçtiğimiz yaz bulunan kafatasının, yapılan araştırma sonucunda 8 bin yıldan fazladır var olduğu tespit edildi. Olay, iki kayakçının gezisi sırasında gerçekleşmişti.

Minnesota’nın Renville İlçesi’nde görev yapan Şerif Scott Hable, kayakçıların bulduğu kafatasının Minneapolis'in 180 kilometre batısındaki kurak bir nehirde bulduklarını bildirdi. Her iki kayakçı, açıklamalara göre bu durumu bir cinayet ya da kayıp bir vaka düşünerek FBI’a teslim etmişti.

8.000, yıllık kafatası herkesi şoke etti

Kafatası yetkili birimlere teslim edilirken adli antropologlar, karbon tarihleme yöntemiyle kafatasının 5500 yıllarda yaşayan genç bir adama ait olduğunu ortaya çıkardı. MÖ 6000’lerde yaşadığı belirlenen adamın kafatası iskeleti, binlerce yıl sonra Minnesota Nehri’nde bulundu.

Çok eski yıllara ait kafatasının bulunması herkeste şaşkınlık etkisi yaratırken, açıklamalarda bulunan Şerif Hable ise; , "Bu kemiğin bu kadar eski olması bizim için tam bir şoktu" ifadelerini kullandı. Kafası üzerine araştırma yapan Antropolog ise, kafada yer alan bir çöküntünün ‘ölüm nedenini düşündürdüğünü’ belirtti.

Son olarak araştırmacılardan Kathleen Blue, The New York Times’a verdiği demeçte; kafatasının kesinlikle bölgede yaşayan kabilelerden birinin atasından geldiğini söyledi.