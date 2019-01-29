MIT'den Bir Garip İletişim Cihazı: Lazerle Çalışıyor

MIT’deki bilim insanları, kişisel sesli mesajlar göndermeyi sağlayan yeni cihazını tanıttı.

İletişim teknolojilerini çeşitlendirmeye çalışan bilim insanları, alışılagelmiş iletişim araçlarından daha farklı yöntemleri de deniyorlar. Bu iletişim araçlarının bazıları insanın ufkunu açıyor. Bazıları ise o kadar da ilgi çekmiyor.

MIT’nin yeni cihazı da daha çok ikinci kategoriye giriyor. Yeni yöntemde bir mesajı lazer ile başkasına iletmek mümkün. Araştırmada görev alan Ryan Sullenberger, göze zarar vermeyen bu lazerin havadaki su buharını kullanarak, fotoakustik yöntemlerle ses dalgaları oluşturuyor. Ayrıca ses dalgalarının nerede oluşturulacağını ve sesin şiddetini de belirlemek mümkün.

Şimdilik menzili 2.5 metre olan cihazın çalışması için hem mesajı gönderenin hem de mesajı alanın özel ekipmana sahip olması gerekiyor. Cihazın açık alan menzilinin 100-500 metre arasına ulaşması planlanıyor.

Genellikle birilerine telefon açmak çok daha kolay olsa da Sullenberger, bu cihazın kendine özel kullanım alanları olacağını söylüyor. Araştırmaya göre bu cihaz, duyma mesafesinde olmayan ve tehlikelerin farkında olmayan insanları uyarmakta kullanılabilir.

Ekibin çalışması, Optics Letters dergisinde yayımlandı.