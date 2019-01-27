MIT ve Microsoft AI sistemleri sayesinde; otonom araçları insan gibi düşünmeye zorlayacak.

Gelecek ile ilgili uzun vadede öngörülebilecek en doğru tespitlerden bir tanesi de otonom araçların yaygın kullanılacağıdır. Kendisini otomatik olarak kullanan araçlar sizlere de çok keyifli gelebilir. Ama burada çok önemli bir sorun bizi bekliyor. Problemin adı “kör nokta” olarak tarif ediliyor.

MIT Ve Microsoft Kör Nokta Problemini Bitirmeyi Planlıyor

Bu haberin başlığı size oldukça ilginç gelebilir ama MIT ve Microsoft kuruluşlarının tam olarak yapmak istediği bu. Kör nokta olarak tabir edilen problem giderilirse gerçekten de insan gibi düşünebilen araçları görebiliriz. Konunun daha detaylı anlaşılabilmesi için işte bazı kör nokta detayları;

Beyaz bir araç ve ambulansı ayırt edebilmek,

Karşıdaki nesnenin insan mı yoksa sıcak bir materyal mi olduğunu fark edebilmek,

Siren çalan bir araca yol verebilmeyi düşünebilmek,

başlıca kör noktalar olarak algılanabilir.

MIT ve Microsoft arasında geliştirilen yeni Al sistemi sayesinde; araçlar insan gibi düşünebilecek ve ona göre karar verecek. Araştırmalar şu an için halka açık değil. Bunun yerine daha çok simülasyon üzerinden çalışmalar yürütüyor. Göründüğü kadarıyla ilerleyen dönemlerin en zorlu konuları, Al sistemine sahip otonom araçlar olacak.