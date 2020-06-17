Yapay zekânın yeteneğinin günümüzde geldiği nokta ve yapabildikleri her geçen gün bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Bu kez yeni haber MIT’den geldi ve araştırmacılar sanatçıların resim yaparken ellerini nasıl kullandıklarını gösteren videolar hazırlamayı başardı.

MIT bünyesinde araştırmalar yapan uzmanlar bu kez de yapay zekâ ve sanatı buluşturmayı hedefledi ve bu hedeflerinde başarılı oldu. Gelen bilgilere göre ekip, sanatçıların sulu boya kullanarak yaptığı eserleri ve dijital olarak oluşturulan görselleri nasıl yaptıklarını, ellerini ne şekilde kullandıklarını tahmin eden bir yapay zekâ geliştirerek bunu videoya döktü. Geliştirilen yapay zekânın Vimeo ve YouTube sitelerinde var olan sanatsal videolarla eğitildiği bildirildi.

Ortaya çıkan olasılıklı modelin bir sanat eserinin tek bir görüntüsüne bakarak yapılış sürecindeki adımları algılayabildiği söylendi. Resim alanında kaydedilen çoğu eserin günümüzden çok önce yapıldığını düşündüğümüzde bunun oldukça heyecan verici bir gelişme olduğunu söylemek mümkün. Sanat eserlerini gerçek sanatçıların gözünden görmek ve yapılış aşamalarını izlemek son derece hayranlık uyandırıcı.

Bu yapay zekâ, diğerlerinden biraz farklı:

Çalışmayı gerçekleştiren araştırmacıların da haberi duyan sanatseverlerle aynı fikirde olduğunu aktarmak mümkün. Araştırmacıların yaptığı açıklamaya göre benzersiz fırça darbeleri ve renk kombinasyonları kullanarak resim yapan sanatçıların yanındaymışız gibi hissettiren bu öğretici araştırma, herkes için ilgi çekici öğeler barındırmakta. Aynı zamanda geliştirilen bu yapay zekânın, diğer yapay zekâ formlarından farklı olduğu da verilen bilgiler arasına eklenmiş. Aradaki farksa diğer yapay zekâların daha kısa süreli insan hareketlerine odaklanma eğiliminde olmaları şeklinde açıklanmış.

Yapılan çalışma ortalama dört dakika uzunluğunda ve 117 dijital görsel içeriyor. Sulu boya resimlerin sayısıysa 116 ve toplamda 20 dakika sürüyor. Çalışmanın tamamı; manzara ve natürmort eserlere yoğunlaşıyor. Yapılan analizlerde çalışmanın gerçek sanatçıların eserlerini aktarma konusunda son derece başarılı olduğu ortaya çıkmış görünüyor. Araştırmacılar, yapılan bu çalışmanın kapsamını geliştirmek ve yapay zekâyı başka eserler için de eğitmek konusunda gayretlerini hâlâ sürdürüyor.