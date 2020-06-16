23 Yaşındaki Türk Genci, Doktora Eğitimi İçin MIT'ye Seçildi

Dünyanın farklı bölgelerindeki pek çok araştırma projesinde yer alan Barış Can Ekim, lisansını tamamladığı Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’ne (MIT) doktora eğitimi için de kabul edildi. Çalışmaları uluslararası bilim dergilerinde yayımlanan 23 yaşındaki Ekim, Türk biliminin iki duayen ismi Aziz Sancar ve Oktay Sinanoğlu'nun izinden gidiyor.

Eğitimini uluslararası boyuta taşımaya Birleşik Dünya Kolejleri’ni (UWC) tam burslu kazanarak başlayan Barış Can Ekim, başarılı bir lise hayatının ardından dünyanın en iyi üniversitelerinden Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’ne (MIT) kabul edilmişti.

Lisansını, "Matematik" ve "Hesaplamalı Biyoloji" programlarında çift anadal yaparak tamamlayan 23 yaşındaki Ekim, bu süre zarfında İsviçre, İsrail, Kenya ve Fransa'da bazı araştırma projelerinde aktif görev aldı.

DNA analizlerini hızlandırmak ve kolaylaştırmak için geliştirdiği "PASHA" adlı metodu, uluslararası bilim dergilerinde yayımlanan Ekim, başarılarına bir yenisini daha ekledi ve doktora eğitimi için MIT’ye seçildi. Anadolu Ajansı (AA) muhabirine açıklamalarda bulunan 23 yaşındaki Ekim, lisans eğitiminden önce de bazı ülkeleri ziyaret edip farklı alanlar konusunda bilgi edinme olanağı bulduğunu söyledi.

Öncelikle Kenya'da yabani hayat konusunda bir gezi programına katıldığını, sonrasında ise İsviçre CERN'de (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi) parçacık fiziğine giriş konusunda kısa bir deneyim yaşadığını belirten Ekim, “Lisans eğitimim boyunca da aslında odaklanmak istediğim alanda araştırmalarıma devam ettim. Bu da benim için hesaplamalı biyolojiydi. Yani biyolojik problemleri bilgisayar yöntemleri ile çözebilmek üzerine. Bu konu üzerine de Fransa'da 3 ay kadar araştırma deneyimim oldu” dedi.

Hesaplamalı biyoloji alanında kendini geliştirmek isteyen Ekim, Aziz Sancar ve Oktay Sinanoğlu'nu örnek alıyor

Hesaplamalı biyoloji alanında kendini geliştirmek istediğini dile getiren Ekim, hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandıran araştırmaları sayesinde 2015 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan moleküler biyolog Aziz Sancar ve 20. yüzyılda Yale Üniversitesi'nde "tam profesörlük" ünvanını en genç yaşta kazanan öğretim üyesi olan kimya mühendisi Oktay Sinanoğlu’nu örnek aldığını söyledi.

“Oktay Sinanoğlu'nu okuyarak büyüdüm. Geçtiğimiz yıllarda Aziz Sancar'ı öğrendim ve yaptıklarını duydum” diyen 23 yaşındaki Ekim, “Lisans eğitimim boyunca ve halen de bu insanları örnek alıyorum. Hedefim de aslında onların başardıkları, onların geldiği noktaya gelebilmek. Benim naçizane hedefim, hesaplamalı biyoloji dalında profesör olmak” şeklinde konuştu.