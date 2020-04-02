MIT, Sadece 100 Dolar Maliyetle Solunum Cihazı Geliştirdi

MIT'de bir araştırma ekibi, çok düşük bir maliyetle solunum cihazı gelirtirmeyi başardı. Proje, koronavirüs salgını nedeniyle artan solunum cihazı talebine ekonomik bir çözüm olmayı amaçlıyor.

MIT'deki bir ekip, sadece 100 dolar maliyetle üretilebilen bir solunum cihazı geliştirdi. Günümüzde çoğu solunum cihazının ortalama 30.000 dolarlık üretim maliyeti olduğu düşünüldüğünde geliştirilen çözümün son derece ekonomik olduğu söylenebilir.

Solunum cihazları, koronavirüs salgını nedeniyle dünya çapında en çok talep gören tıbbi ürünlerden biri haline geldi. Doktorlar, mühendisler ve bilgisayar bilimcilerden oluşan MIT E-Vent ekibi, daha önce bir MIT sınıfında başlayan acil durum solunum cihazı projesini tekrar geliştirmeye karar verdi.

Ambu torbası olarak da bilinen valf resüsitatörü, hastanın akciğerlerine hava pompalamak için elle kullanılıyor. MIT E-vent'in makinesinin tasarımı, Ambu torbasını günlerce çalışacak şekilde mekanik olarak pompalıyor. Bu işlem elle yapıldığında iki haftalık bir sürede 1 milyondan fazla pompalama gerektirebiliyor.

Ekip, geliştirdikleri cihazın dünya çapında üretilebilmesi için tasarımını çevrimiçi olarak yayınlamayı planlıyor. Böylece salgın sürecinde deneyimli klinik mühendislerinin üretimi artırmaya yardımcı olması amaçlanıyor. Bir ekip üyesi SciTechDaily'ye verdiği röportajda, "Öncelikli düşünce hasta güvenliği. Bu yüzden minimum klinik fonksiyonel gereksinimler dediğimiz şeyi belirlememiz gerekiyordu." dedi.

MIT E-vent, cihazın hastaya verilen hava ve basıncı ihtiyaca göre ayarlayabildiğini ve sürekli olarak çalışabildiğini vurguladı. Ekip, ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne başvurduklarını ve geri dönüş beklediklerini ekledi.