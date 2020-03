Elon Musk, Suni Solunum Cihazlarını Ücretsiz Dağıtacak

Elon Musk, Tesla’nın dağıtım ağı kullanılarak ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylı suni solunum cihazlarını dünyaya ücretsiz bir şekilde dağıtabileceğini açıkladı. Açıklama, hâlihazırda koronavirüs salgınına karşı solunum cihazı taleplerinin arttığı bir dönemde geldi.

ABD’li girişimci Elon Musk, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ellerinde FDA onaylı suni solunum cihazları olduğunu bildirdi. Söz konusu cihazlar, nefes almakta zorluk çeken koronavirüs hastaları için kullanılıyor.

Koronavirüs hastalarının sayısı her geçen gün artarken kullanımda olan suni solunum cihazları, artan talebi karşılamaya yetmiyor. Cihazların Tesla’nın teslimat bölgelerinde yer alan hastanelere gönderileceğini, cihaz ve teslimatın ücretsiz bir şekilde sunulacağını belirten Musk, solunum cihazlarının acil hastalar için kullanılması şartını koşuyor.

Musk'tan ücretsiz suni solunum cihazı teslimatı:

23 Mart’ta Elon Musk, Çin’den aldığı 1.200’den fazla suni solunum cihazını Los Angeles’a bağışladı. Elon Musk ile görüşen New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, bölgedeki hastanelere suni solunum cihazı gönderilmesini sağlayarak “Çok minnettarız. Hayat kurtarmak için her cihaza ihtiyacımız var” dedi.

Tesla’nın Kaliforniya’daki araç üretim tesisi ve New York’taki güneş enerjisi tesisinin suni solunum cihazı üretimi için kullanılması bekleniyor. Musk, açıklamasında “Giga New York, solunum cihazı üretimi için mümkün olan en kısa sürede yeniden açılacak. New York vatandaşlarına yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

Tesla'nın yakında Medtronic cihazları üretmeye başlaması bekleniyor. Medtronic’in CEO'su Omar Ishrak, Tesla'nın, PB 980 suni solunum cihazını geliştirilmek ve seri üretime almak için hızlı bir şekilde çalıştığını duyurdu. Elon Musk'ın koronavirüs salgını devam ederken üretim tesislerini söz konusu cihazların üretimi için seferber etmesi, halka yardım etme çabaları ve sağlık konusundaki çağrılara ilişkin istekli olması halktan alkış aldı.