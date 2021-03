Ülkemizde en çok tercih edilen pick-up kamyonet modellerinin başında gelen Mitsubishi L200, dile kolay 53 yıldır üretimde kalmayı başarıyor. Şimdilerde günümüz teknolojilerini ve konforunu, zorlu araziler ve off-road severler ile bir araya getiren Mitsubishi L200 özelliklerine ve fiyat listesine yakından bir göz atıyoruz.

50 seneden fazla bir süredir zorlu arazilerde araç kullananların bir numaralı tercihi olmayı başaran Mitsubishi L200, son birkaç yıldır sahip olduğu ekstra güvenlik önlemleri ve yeni motor teknolojileri ile off-road sevenlerin de bir hâyli gönlünü kazanıyor.

Birkaç yıl önce büyük ve agresif görünümlü bir tasarıma sahip olan Mitsubishi L200 serisi, 2021 modeliyle de bu görünümü koruyor. Bu içeriğimizde, “Her maceradan sonra eve sağlam dönmek için” tasarlanan yeni Mitsubishi L200 serisinin özelliklerine ve fiyat listesine hep beraber yakından bakıyoruz.

Tasarım

Dış tasarım: Serinin karakteristik çizgilerine modern izler de dahil edildi

Son yıllarda oldukça net ve hırçın çizgilere sahip olan Mitsubishi L200 serisinin, bu sert hatları yeni modellerde de korunuyor. Dış tasarım bakımından bir önceki yıllara göre bir değişiklik göstermeyen Mitsubishi L200’e yine ızgarada, yanlarda, dizik aynalarda, jantlarda ve kapı kollarında krom detaylar hâkim oluyor. Mitsubishi L200’nin agresif ön yüzünde bulunan yol farları ve sis farları da aracın cüssesiyle uyumlu şekilde oldukça büyük.

Krom kaplı ön tampon, DYNAMIC SHIELD teknolojisi ile birlikte geliyor. Bu teknoloji sayesinde ön tampon çarpışmalarda dayanıklılık kazanırken, olası yaya kazalarında da yayaların, mümkün olan en az hasarı almasını hedefliyor. Aynı zamanda ek sağlamlık önlemi olarak ön ve arka tamponun altında koruma barları yer alıyor. Bunların yanı sıra Mitsubishi L200; Bakır Turuncu, Elmas Beyaz, Grafit Gri, Granit Kahve, Gümüş Gri, Kırmızı, Kosmos Siyah, Parlak Mavi ve Polar Beyaz olmak üzere 9 farklı renk seçeneğine sahip.

İç tasarım: Günümzü standartlarına sahip sadelik ve konfor sunuyor

4 kişilik bir sürücü kabinine sahip olmasına rağmen Mitsubishi L200, oldukça geniş ve ferah bir yolculuk deneyimi sunuyor. Bu geniş iç alan, ses yalıtımlı ve titreşimi azaltan kaplamalar ile oldukça konforlu hâle getiriliyor. Çift dikişli deri kaplama koltukların tasarım çizgileri, aynı şekilde sürücü konsoluna da uygulanıyor ve ortaya birbirini tamamlayan sade ve modern bir tasarım çıkıyor. Özellikle düşük ışıklı ortamlarda ve yorucu arazilerde sürüşü düşünen Mitsubishi tarafı, kadranları ve ön sürücü konsolunun parlaklığını bir hâyli arttırmış.

Yine direksiyon tarafında bulunan küçük bilgi ekranı da oldukça parlak ve okunabilir olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra orta konsolda sadece bir multimedya ekranı, radyo, klima kumandası ve USB girişleri bizleri karşılıyor. Sürücü için özel kol dayama bölgesi ve bardak tutacakları da mevcut. Aynı bardak tutacakları arka koltukta seyahat eden yolcular için de bulunuyor.

Güvenlik

Ön Çarpışma Önleyici Sistem (FCM):

Mitsubishi L200’ün 360 derece olacak şekilde her yanında her an her hareketinizi izleyen sensörler bulunuyor. Ön tarafta bulunan lazer sensörler sayesinde bu sistem önden çarpışmayı engellemeye çalışır. Çarpışmanın kaçınılmaz olduğu durumlarda ise ABS sisteminden de destek alarak aracın ve karşıdaki yayanın veya yine aracın alacağı hasarı en aza indirgemeye çalışır.

Arka Çapraz Trafik Alarmı (RCTA):

Normal geri park sensörünün bir miktar daha gelişmiş versiyonu olan bu alarm, aracın görmediğiniz arka çapraz kısımlarındaki nesneler konusunda da sürücüleri uyarıyor. Mitsubishi L200’ün kasalı bir araç olduğunu düşünürsek bu sistem sürücülerin oldukça işine yarıyor. Çapraz kısımlarda bir araç veya nesne tespit edilmesi hâlinde bilgi ekranına işaret yollanıyor ve nesne hangi taraftaysa o yöndeki dikiz aynalarda uyarı simgesi beliriyor.

Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSW):

Bir önceki başlıkta belirttiğimiz Arka Çapraz Trafik Alarmı sisteminin sensörlerini kullanan bu güvenlik önlemi sayesinde, kör noktalardan bir araç yaklaştığında sürücüler aracın geldiği yöndeki dikiz aynalarında yanan ikaz simgeleri ile uyarılıyor.

Ultrasonik Hatalı Kalkış Önleyici Sistem (UMS):

Genellikle park ve kalkış esnasında devreye giren bu sistem, sensörlerin aracın önünde veya arkasında bir engel tespit etmesi durumunda motorun gücünü kesebiliyor. Yakın mesafede bir engel varsa ve kalkış veya park esnasında aniden gaz pedalına basılmışsa, bu sistem devreye girerek motor gücünü otomatik olarak kontrol ediyor. Eğer çarpışma tehlikesi varsa motor gücü kesiliyor ve otomatik fren uygulanıyor.

Şerit Takip Uyarı Sistemi (LDW):

Nispeten yüksek hızlarda devreye giren Şerit Takip Uyarı Sistemi, 65 km ve üzeri hızlarda uyarı vermeye başlıyor. Eğer 65 km üzeri bir hızda ilerlerken ön cam kamerası şeritten saptığınızı tespit ederse size sesli ve görüntülü uyarılar gönderiyor.

Diğer güvenlik önlemleri:

Mitsubishi L200, bahsettiklerimizin dışında birçok farklı güvenlik önlemine sahip. Bunların en başında Mitsubishi tarafından özel geliştirilen RISE gövde geliyor. RISE gövde aracın ağırlığını azaltırken, sahip olduğu alaşım sayesinde çarpışma hasarını en aza indirgemeyi hedefler. Bunun yanı sıra Mitsubishi L200; 7 adet SRS hava yastığı, Treyler savrulma kontrolü, yokuş kalkış desteği, soğutmalı ön disk frenler, aktif denge ve çekiş kontrolü gibi ek güvenlik önlemlerine sahip.

Konfor

Anahtarsız giriş ve çalıştırma:

Günümüz araçlarında artık bir standart hâline gelmeye başlayan anahtarsız giriş ve çalıştırma, Mitsubishi L200 serisinde de bulunuyor. Bu sistem sayesinde anahtarınızı çantanıza atıp, aracınızın kapı kollarında bulunan tuşlar sayesinde kilidi açabilir, yine aynı tuşlar ile aracınızı kitleyebilir ve Start/Stop tuşu ile aracı çalıştırabilirsiniz.

Otomatik Uzun Far:

Gece sürüşlerinde konforu arttırmak için tasarlanan otomatik uzun far sistemi, manuel olarak ışık değiştirme durumundan sürücüleri kurtarıyor. Bu sistem sayesinde gece sürüşlerde farlar otomatik olarak uzuna ayarlanıyor. Karşıdan bir araç geldiğinde ön camdaki sensörler aracı fark ediyor ve kısa farlar devreye giriyor. Araç geçtikten sonra sistem yine otomatik olarak uzun farlara geçiş yapıyor.

Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon:

Off-road yapabileceğiniz bir aracın olmazsa olmazlarından biri de ayarlanabilir direksiyon olacaktır. Özellikle bol eğilimli ve iniş-çıkışlı arazilerde sürüş yaparken hem yüksek hem de derinlik ayarı yapabileceğiniz bir direksiyon, konfor ve ergonomik açısından oldukça kullanışlı hâle gelecektir.

Kendiliğinden kararan arka görüş aynası:

Yine gece sürüşlerinde sürücülerin oldukça fazla işe yarayacak konfor sistemi otomatik kararan dikiz aynası olacaktır. Kendiliğinden kararan bu arka görüş aynası, arkadan gelen araçların ışıklarını filtreler ve arkanızı daha net şekilde görmenize olanak tanır.

Multimedya:

Mitsubishi L200’ün orta konsolunda 7 inçlik bir dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor. Bluetooth’un yanı sıra USB ile de bağlantı imkânı sunan bu ekran, Apple CarPlay ve Android Auto destekli olarak karşımıza çıkıyor. Apple CarPlay ve Android Auto destekli uygulamaları kullanabildiğiniz bu multimedya sisteminde; telefona cevap verme, müzik değiştirme, çalma, ses ayarı ve radyoya geçiş gibi işlemleri direksiyon üzerindeki tuşlarla halledebiliyorsunuz.

Mitsubishi L200 donanım paketleri:

Mitsubishi L200 4x2 Tornado MT

Mitsubishi L200 4x2 Tornado AT

Mitsubishi L200 4x4 Storm MT

Mitsubishi L200 4x4 Tornado MT

Mitsubishi L200 4x4 Blizzard AT

Mitsubishi L200 4x4 Premium AT

Mitsubishi L200’ün 4x4, 4x4 ve otomatik/manuel şanzıman özellikleri arasında değişen 6 farklı donanım paketi bulunuyor. Bu donanım paketlerinin hepsinde ise 2.2 litrelik ve 150 beygirlik turbo dizel Mitsubishi MIVEC motor kullanılıyor. Bu donanım paketlerinin birbirinden ayrıldığı bir diğer nokta ise güvenlik önlemleri oluyor. Kör nokta uyarı sistemi, şerit değiştirme asistanı, arka çapraz trafik alarmı, otomatik uzun farlar ve ultrasonik hatalı kalkış önleyici sistem gibi özellikler sadece Mitsubishi L200 4x4 Premium AT paketinde bulunuyor.

Multimedya sistemi, dijital klima ve yol bilgisayarı gibi konfor ve teknolojik donanımlar ise sadece serinin en boş paketi diyebileceğimiz Mitsubishi L200 4x4 Storm MT opsiyonunda bulunmuyor. Donanım paketlerinin sonunda yer alan MT ibaresi manuel vitesi, AT ibaresi ise otomatik vitesi temsil ediyor.

Mitsubishi L200 performansı, motoru ve yakıt tüketimi:

Mitsubishi L200’ün tüm donanım paketlerinde tek tip motor kullanılıyor. Mitsubishi MIVEC teknolojisine sahip 2.2 IC/TC DI-D + /AS&G dizel motor 150 beygir gücü üretirken, araçların 4x2 veya 4x4 olmalarına ve otomatik/manuel viteslerine göre yakıt tüketimi de düşük miktarlarda değişiklik gösteriyor. Gelin donanım paketlerine göre yakıt tüketimine yakından bakalım.

Mitsubishi L200 4x2 Tornado MT:

Ortalama (lt/100km): 7,3

Şehir içi (lt/10km): 8,3

Şehir dışı (lt/100km): 6,6

Mitsubishi L200 4x2 Tornado AT:

Ortalama (lt/100km): 7,6

Şehir içi (lt/10km): 8,5

Şehir dışı (lt/100km): 7,2

Mitsubishi L200 4x4 Storm MT:

Ortalama (lt/100km): 7,5

Şehir içi (lt/10km): 8,6

Şehir dışı (lt/100km): 6,8

Mitsubishi L200 4x4 Tornado MT:

Ortalama (lt/100km): 7,6

Şehir içi (lt/10km): 8,7

Şehir dışı (lt/100km): 6,9

Mitsubishi L200 4x4 Blizzard AT:

Ortalama (lt/100km): 7,8

Şehir içi (lt/10km): 8,6

Şehir dışı (lt/100km): 7,3

Mitsubishi L200 4x4 Premium AT:

Ortalama (lt/100km): 7,8

Şehir içi (lt/10km): 8,6

Şehir dışı (lt/100km): 7,3

Mitsubishi L200 2021 fiyat listesi:

Mitsubishi L200 4x2 Tornado MT 301.900TL

Mitsubishi L200 4x2 Tornado AT 314.900 TL

Mitsubishi L200 4x4 Storm MT 356.900 TL

Mitsubishi L200 4x4 Tornado MT 359.900 TL

Mitsubishi L200 4x4 Blizzard AT 374.500 TL

Mitsubishi L200 4x4 Premium AT 393.900 TL

Yeni Mitsubishi L200 serisinin donanım paketlerine, özelliklerine ve fiyat listesine yakından baktığımız içeriğimizin sonuna geldik. Sizler yeni Mitsubishi L200 serisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.