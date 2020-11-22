Akaryakıt fiyatlarında yaşanan artıştan sonra az yakan otomobillere ilgi yükselişte. Peki piyasada bulunan ve yakıt tasarruflarıyla tanınan araçlar hangileri? Sizin için güzel bir liste hazırladık.

Otomobil almaya karar verdiyseniz, bütçenizi belirlemiş bir şekilde satın alacağınız otomobili seçecekken aklınızın bir köşesinde yakıt probleminin yer etmesi çok doğal. Ancak yakıt tüketimini az yapan otomobiller de var.

Listede yer alan otomobillerin şehir içi, şehir dışı ve ortalama yakıt tüketim oranlarını resmi dokümanlarından edindik, ortalama yakıt tüketimi azalacak şekilde listeledik. Ayrıca listede yazan değerler, farklı koşullar ve şartlar altında değişebilir, ancak üreticilerin açıkladıkları değerlerdir.

Ford Focus 1.5 TDCi EcoBlue Trend X:

Şehir içi: 8,1 litre / 100 km

8,1 litre / 100 km Şehir dışı: 4,6 litre / 100 km

4,6 litre / 100 km Ortalama: 5,8 litre / 100 km

Ford Focus modeli ilk olarak 1998’de ortaya çıkmıştı. O zamanlardan beri gelişimini sürdüren ve değişime uğrayan Focus’un en son çıkan 2019 modeli ise yakıt kullanımı konusunda çok cimri olarak karşımıza geliyor. 120 beygir güç ve 300 Nm tork 1.5 litrelik motora sahip bu aracın azami sürati 200 km/saat.

Dacia Sandero 1.5 dCi:

Şehir içi: 6,1 litre / 100 km

6,1 litre / 100 km Şehir dışı: 5,5 litre / 100 km

5,5 litre / 100 km Ortalama: 5,7 litre / 100 km

Renault altyapısını kullanan Dacia Sandero, aynı Clio gibi 1,5 litrelik bir dizel motora sahip. 220 Nm tork üreten motoruyla araç 167 km/saat azami sürat değerini elde ediyor. Otomobil, şehir içinde 6,1 litre yakıt tüketimine sahip. Farklı bir tarza ve biraz daha geniş bir araca sahip olmak isteyenler Dacia Sandero’yu tercih edebilirler.

Renault Clio Joy 1.5 dCi:

Şehir içi: 6,3 litre / 100 km

6,3 litre / 100 km Şehir dışı: 4,3 litre / 100 km

4,3 litre / 100 km Ortalama: 5,3 litre / 100 km

Renault, şüphesiz ki yakıt tüketimi konusunda müşterilerini en fazla memnun bırakan şirketlerden biri. Son zamanlarda kendini verimli yakıt tüketimi konusunda geliştirmiş olan şirketin bugün bahsedeceğimiz modeli ise Clio. 4. nesil Renault Clio, ülkemizde de bir hayli fazla kullanılan ve sevilen bir araç. Bunun nedeninin konumuzla da alakalı olduğunu söyleyebiliriz. 75 beygir güç üreten 1.5 litrelik dizel motora sahip Clio’nun azami sürati 168 km/saat ve şehir içinde 6,3 litre yakıyor.

Citroën C3 1.2 PureTech:

Şehir içi: 6,1 litre / 100 km

6,1 litre / 100 km Şehir dışı: 4,2 litre / 100 km

4,2 litre / 100 km Ortalama: 4,9 litre / 100 km

Listemize yine bir Fransız otomobil üreticisi olan Citroën, C3 modeliyle giriyor. 1.6 litrelik, 233 Nm tork ve 75 beygir güç üreten motora sahip motor, 169 km/saat hızına ulaşabiliyor. Start&Stop özelliğine sahip aracın yakıt tüketimi şehir içinde yalnızca 6,1 litre.

Skoda Fabia 1.0 TSI 2020:

Şehir içi: 5,9 litre / 100 km

5,9 litre / 100 km Şehir dışı: 4,2 litre / 100 km

4,2 litre / 100 km Ortalama: 4,8 litre / 100 km

Volkswagen Group altında araç üreten Skoda, ülkemizde en az Volkswagen kadar sevilen bir araç diyebiliriz. Fabia modeli ile hem tasarımı hem de yakıt tüketimi ile dikkat çeken bir otomobil. 1.4 litrelik dizel motora sahip araç, 90 beygir güç üretiyor ve 181 km/saat hıza çıkabiliyor. Aracın şehir içi 100 kilometrede harcadığı yakıt ise 5,9 litre.

Volkswagen Polo 1.0:

Şehir içi: 5,5 litre / 100 km

5,5 litre / 100 km Şehir dışı: 4,2 litre / 100 km

4,2 litre / 100 km Ortalama: 4,7 litre / 100 km

Volkswagen araçları, kalitesi ile kullanıcılarına her zaman mutluluk vermesinin yanında, keskin hatları ile sportif ve karizmatik bir dış tasarıma sahip oluyorlar. Polo modeli, bu görünüşünün yanında ayrıca verimli yakıt tüketimi ile göze çarpıyor. Genellikle öğrencilerin tercihi olan Polo, 1.6 litrelik motoruyla 95 beygir güç üretiyor ve 185 km/saat azami sürate sahip. Polo, şehir içinde 5,5 litre yakıyor.

BMW 1 116d:

Şehir içi: 5,5 litre / 100 km

5,5 litre / 100 km Şehir dışı: 4,2 litre / 100 km

4,2 litre / 100 km Ortalama: 4,6 litre / 100 km

Yine gençlerin gözdesi olan bir başka otomobil markası BMW’nin bu listeye dahil olan otomobili, 1 serisinden 116d. 1.5 litre dizel bir motora sahip aracın yakıt tüketimi bir spor arabaya göre gayet iyi gözüküyor. 270 Nm tork ve 116 beygir güç üreten motorla araç, 200 km/saat hızlarına ulaşabiliyor. Sevilen model, şehir içinde 100 kilometrede 5,5 litre gibi bir değer ile listemizde yer alıyor.

Opel Corsa 1.2 2020:

Şehir içi: 4,8 litre / 100 km

4,8 litre / 100 km Şehir dışı: 3,6 litre / 100 km

3,6 litre / 100 km Ortalama: 4,1 litre / 100 km

Opel’in klasiklerinden olan ve ailenin en küçüğü olan Corsa ile listemize devam ediyoruz. Corsa’nın 1.3 litrelik CDTi dizel motoru, 190 Nm tork üretiyor ve 182 km/saat azami hıza ulaşıyor. Şehir içinde 100 kilometrede 4,8 litre gibi bir değerle listemize neredeyse yakıtı koklayarak giriyor diyebiliriz.

Peugeot 208 1.6 HDI:

Şehir içi: 4,4 litre / 100 km

4,4 litre / 100 km Şehir dışı: 3,4 litre / 100 km

3,4 litre / 100 km Ortalama: 3,8 litre / 100 km

Fransız otomobil üreticisi Peugeot, 208 modeli ile kullanıcılarını yakıt konusunda üzmüyor. 1.6 litrelik dizel motora sahip araç, 240 Nm tork ve 92 beygir güç üretiyor. 183 km/saat sürate ulaşabilen bu araç, şehir içinde 4.4 litre gibi iyi bir değere sahip.

Eğer sizin de yakıt tasarrufu konusunda başarılı otomobil önerileriniz varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.