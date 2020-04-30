Süper Duvar Kağıtları, Tüm Android Cihazlara Geldi

Xiaomi’nin bu hafta tanıttığı MIUI 12’nin dikkat çekici özelliklerinden olan Süper Duvar Kağıtları, geliştiriciler tarafından bütün Android telefonlarda kullanılabilir hale getirildi.

Xiaomi, bu hafta başında düzenlediği lansmanda MIUI 12’yi tanıtmıştı. Yapılan tanıtımın ardından Xiaomi, MIUI 12’nin beta sürümünü Çin’de yayınladı. Beta sürümle beraber, MIUI 12’nin ön güncelleme zaman çizelgesi de Çinli akıllı telefon üreticisi tarafından paylaşıldı.

MIUI 12’nin getirdiği özelliklerin arasında Süper Duvar Kağıtları olarak isimlendirilen duvar kağıtları oldukça dikkat çekti. Kilit ekranı açıldıktan sonra bir animasyonla fotoğrafa dönüşen MIUI 12’nin Süper Duvar Kağıtları, bağımsız bir geliştirici tarafından tüm Android telefonlarda kullanılabilir hale getirildi.

Süper Duvar Kağıtları, Xiaomi telefonlara gelmeden tüm Android telefonlarda kullanılabilir hale geldi

MIUI 12 beta ortaya çıktıktan sonra yazılım meraklıları, MIUI 12’nin paketleri içinden Süper Duvar Kağıtları’nın APK’lerini çıkardılar. Bu sayede Süper Duvar Kağıtları, bütün Xiaomi ve Redmi akıllı telefonlarda çalışır hale geldi.

Daha sonra Süper Duvar Kağıtları, XDA Geliştiricisi linuxct tarafından bütün Android akıllı telefonlarda kullanılabilecek hale getirildi. Linuxct’nin yayınladığı Süper Duvar Kağıdı APK’lerini Android 8.1 ve üstü Android sürümü kullanan herkes telefonlarına yükleyebilir.

Yayınlanan APK dosyalarında hem Dünya’nın hem de Mars’ın Süper Duvar Kağıtları bulunuyor. Süper Duvar Kağıtları’nı telefonunuza yükleyebileceğiniz APK’yi buradan indirebilirsiniz. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra istediğiniz Süper Duvar Kağıdı’nı telefonunuza yükleyebilirsiniz.

Süper Duvar Kağıtları, yüklenen bazı telefonlarda görülmeyebiliyor. Bu sorunu yaşayanlar, buradaki bağlantıdan Google Duvar Kağıtları’nı indirip yükledikten sonra MIUI 12’nin Süper Duvar Kağıtları’na ulaşabilirler.