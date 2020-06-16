MIUI 12, Tüm Xiaomi Telefonlara Aynı Özelliklerle Gelmeyecek

Xiaomi’nin geçtiğimiz haftalarda tanıttığı yeni akıllı telefon arayüzü MIUI 12’nin beta testleri devam ederken Xiaomi akıllı telefon kullanıcılarını üzecek bir haber ortaya çıktı. Yayınlanan yeni bir habere göre tüm MIUI 12 güncellemesini alacak Xiaomi telefonların tümü aynı özelliklere sahip olmayacak.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, MIUI adıyla bilinen Android tabanlı arayüzünün yeni sürümünü geçtiğimiz haftalarda tanıttı. MIUI 12’in tanıtımının ardından beta sürümü yayınlandı ve Xiaomi akıllı telefon kullanıcılarının bir kısmı beta sürümündeki MIUI 12’yi test etmeye başladı.

MIUI 12, selefi MIUI 11’e göre dikkat çekici özelliklerle kullanıcılarını karşısına çıktı. MIUI 12, yeni kamera özelliklerinin yanında kayan pencereler, animasyonlu simgeler ve Süper Duvar Kağıdı gibi özellikler getiriyor. Ancak ortaya çıkan yeni bir iddia, arayüz güncellemesini alacak Xiaomi telefonların, MIUI 12'nin tüm özelliklerine sahip olamayacağını ortaya koyuyor.

Piunikaweb’in yayınladığı habere göre MIUI 12 güncellemesini alacak Xiaomi telefonlar, donanım özelliklerine göre farklı özelliklere kavuşacaklar. Ayrıca hangi telefonların hangi özelliklerden mahrum kalacağı da belli oldu.

MIUI 12 güncelleme listesinde yer alan bilgilere göre bazı Xiaomi cihazlar Süper Duvar Kağıdı özelliğini alamazken, bazılarında çoklu görev özellikleri bulunmuyor. En şaşırtıcı olanı ise bazı Xiaomi cihazların MIUI 12’in en iddialı özelliği olan yeni kamera uygulamasını alamayacak olması.

Özellikle Süper Duvar Kağıdı özelliğin çok az Xiaomi cihazın alacak olması oldukça şaşırtıcı görünüyor. Yayınlanan liste incelendiğinde Süper Duvar Kağıdı özelliğini sadece AMOLED ekranlı Xiaomi telefonların aldığı görülüyor.

MIUI 12’yle ilgili ortaya çıkan bu bilgi, birçok Xiaomi kullanıcısını üzeceğe benziyor. Ancak güncellemenin Redmi Note 5 ve Redmi 6 gibi eski cihazlara da yayınlanacak olması, bu akıllı telefonları kullanan kullanıcılar için sevindirici bir gelişme olarak değerlendirilebilir.

MIUI 12'nin tüm özelliklerini alamayacak Xiaomi telefonlar

MIUI 12’nin yeni kamera uygulamasını alacak telefonlar:

Mi 10/Mi 10 Pro/Mi 10 Lite

Mi Note 10/Mi Note 10 Lite

Mi 9/Mi 9T Pro/Mi 9T/Mi 9 Lite/Mi 9 SE

Mi 8/Mi 8 Pro

Mi MIX 3

Mi MIC 2S

Redmi K20 Pro/ Redmi K20

POCO F2 Pro

POCO X2

POCO F1

Redmi Note 9 Pro/ Redmi Note 9 Pro Max/ Note 9s/ Note 9

Redmi Note 8 Pro/ Redmi Note 8/ Redmi Note 8T

Redmi 8/ Redmi 8A/ Redmi 8A Dual

Redmi Note 7 Pro/ Note 7/ Note 7S

Redmi 7/ Redmi 7A

Redmi Note 6 Pro

Redmi Y3

MIUI 12’nin Süper Duvar Kağıdı özelliğini alacak Xiaomi akıllı telefonlar:

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Lite

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9T Pro

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 Pro

Xiaomi Mi MIX 3

Redmi K20 Pro

POCO F2 Pro

MIUI 12’nin kayan pencereler ve animasyonlu simgeler özelliğini alacak Xiaomi akıllı telefonlar: