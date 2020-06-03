Xiaomi, MIUI 12 Kararlı Beta Güncellemesini Dağıtıyor

Çinli akıllı telefon devi Xiaomi’nin, MIUI 12 güncellemesini kendi ülkesinde bir aydan biraz fazla bir süre önce tanıttığı biliniyor. Şirket, o günden beri de Çin’de bulunan bir dizi Mi ve Redmi telefonda bu özel Android tabanlı arayüzün kapalı beta testlerini sürdürüyor. MIUI 12’nin global versiyonunu 19 Mayıs 2020 tarihinde duyuran Xiaomi’nin, sonrası için çok belirli bir yol haritası izlemediği açık.
Şirketlerin belirsiz çizgilerde kalmasına sebep olan şeylerden en önemlisi de tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını. Bugün gelen yeni haberlere göreyse Xiaomi, yeni bir adım atmış durumda. Çinli firma, beklenen MIUI 12 kararlı beta sürümünü birkaç cihaz için dağıtmaya başladı. Paylaşılan bilgiye göre bu telefonların Mi 9, Redmi K20, Mi 9T, Redmi K20 Pro ve Mi 9T Pro olduğu söylendi. Aktarılanlara göre Xiaomi, bu cihazları seçti çünkü beş akıllı telefonun yine bu ay bitmeden bir OTA güncellemesi alması planlanıyor.
İkinci adımda güncellemeyi alacak telefonlar da açıklandı:
Xiaomi’nin bildirdiğine göre çok yakında bir dizi cihaza daha güncellemenin kararlı beta sürümü gelmiş olacak. O cihazların listesi şirketin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Listeye göre ikinci adımda stabil beta güncellemesi alacak telefonlar şöyle sıralandı:
- Redmi Note 7
- Redmi Note 7 Pro
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi Note 9
- POCOPHONE F1
- POCO F1
- Mi 10 Pro
- Mi 10
- POCO F2 PRO
- Mi 10 Lite
- Mi Note 10
- Mi 8 Mi 8 Pro
- Mi MIX 3
- Mi MIX 2S
- Mi 9 SE
- Mi 9 Lite
- Redmi Note 7S
- Mi Note 3
- Mi MIX 2
- Mi MAX 3
- Mi 8 Lite
- Redmi Y2
- Redmi S2
- Redmi Note 5
- Redmi Note 5 Pro
- Redmi 6A
- Redmi 6
- Redmi 6 Pro
- Redmi Note 6 Pro
- Redmi Y3
- Redmi 7
- Redmi 7A
- Redmi Note 8
- Redmi Note 8T
- Redmi 8
- Redmi 8A
- Redmi 8A Dual
- Redmi Note 9S
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi Note 9 Pro Max
- Mi Note 10 Lite
Daha önceki kapalı bata sürümlerinden farklı olarak global sürümü yayınlanmaya başlanan MIUI 12 kararlı beta sürümlerinin dil desteklerinin olduğu da söylendi. Bunların yanında güncellemenin yüklenmesi için bir Mi hesabına ihtiyaç olacağı belirtildi. Xiaomi’ninse bu ihtiyacı ortadan kaldırmayı planladığı tahmin ediliyor. Ek olarak hata düzeltmelerini içeren yeni güncellemeler geleceği bilgileri de paylaşılıyor.