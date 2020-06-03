Xiaomi, MIUI 12 Kararlı Beta Güncellemesini Dağıtıyor

Xiaomi tarafından haziran ayında sunulması beklenen MIUI 12 kararlı beta güncellemesinin bazı cihazlara dağıtılmaya başlandığı açıklandı. Şu an için bu akıllı telefonların Mi 9, Redmi K20, Mi 9T, Redmi K20 Pro ve Mi 9T Pro olduğu bildirildi.

Çinli akıllı telefon devi Xiaomi’nin, MIUI 12 güncellemesini kendi ülkesinde bir aydan biraz fazla bir süre önce tanıttığı biliniyor. Şirket, o günden beri de Çin’de bulunan bir dizi Mi ve Redmi telefonda bu özel Android tabanlı arayüzün kapalı beta testlerini sürdürüyor. MIUI 12’nin global versiyonunu 19 Mayıs 2020 tarihinde duyuran Xiaomi’nin, sonrası için çok belirli bir yol haritası izlemediği açık.

Şirketlerin belirsiz çizgilerde kalmasına sebep olan şeylerden en önemlisi de tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını. Bugün gelen yeni haberlere göreyse Xiaomi, yeni bir adım atmış durumda. Çinli firma, beklenen MIUI 12 kararlı beta sürümünü birkaç cihaz için dağıtmaya başladı. Paylaşılan bilgiye göre bu telefonların Mi 9, Redmi K20, Mi 9T, Redmi K20 Pro ve Mi 9T Pro olduğu söylendi. Aktarılanlara göre Xiaomi, bu cihazları seçti çünkü beş akıllı telefonun yine bu ay bitmeden bir OTA güncellemesi alması planlanıyor.

İkinci adımda güncellemeyi alacak telefonlar da açıklandı:

Xiaomi’nin bildirdiğine göre çok yakında bir dizi cihaza daha güncellemenin kararlı beta sürümü gelmiş olacak. O cihazların listesi şirketin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Listeye göre ikinci adımda stabil beta güncellemesi alacak telefonlar şöyle sıralandı:

Redmi Note 7

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 9

POCOPHONE F1

POCO F1

Mi 10 Pro

Mi 10

POCO F2 PRO

Mi 10 Lite

Mi Note 10

Mi 8 Mi 8 Pro

Mi MIX 3

Mi MIX 2S

Mi 9 SE

Mi 9 Lite

Redmi Note 7S

Mi Note 3

Mi MIX 2

Mi MAX 3

Mi 8 Lite

Redmi Y2

Redmi S2

Redmi Note 5

Redmi Note 5 Pro

Redmi 6A

Redmi 6

Redmi 6 Pro

Redmi Note 6 Pro

Redmi Y3

Redmi 7

Redmi 7A

Redmi Note 8

Redmi Note 8T

Redmi 8

Redmi 8A

Redmi 8A Dual

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro Max

Mi Note 10 Lite

Daha önceki kapalı bata sürümlerinden farklı olarak global sürümü yayınlanmaya başlanan MIUI 12 kararlı beta sürümlerinin dil desteklerinin olduğu da söylendi. Bunların yanında güncellemenin yüklenmesi için bir Mi hesabına ihtiyaç olacağı belirtildi. Xiaomi’ninse bu ihtiyacı ortadan kaldırmayı planladığı tahmin ediliyor. Ek olarak hata düzeltmelerini içeren yeni güncellemeler geleceği bilgileri de paylaşılıyor.