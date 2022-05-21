Merakla Beklenen MIUI 13.5 Güncellemesini Alacak Cihazlar

Mobil sektörde kısa sürede büyüyen ve global pazarda da iyi satış performansı gösteren Xiaomi, başarısını uygun fiyatlı telefonlarına borçlu. Ancak Çinli şirketin akıllı telefonlarında kullandığı özel arayüzü de kullanıcı kitlesini tutan en önemli etkenlerden biri. Zira MIUI arayüzü, hem görsel açıdan hem de akıcılık konusunda son yıllarda iyi bir yol kat etti ve bunu sürdürmeye devam ediyor.
Xiaomi, son olarak kullanıcılarına MIUI 13 güncellemesini sunmuştu. iOS’a benzer yeni widget’lar ve daha birçok özelliği getiren güncelleme, kullanıcılar tarafından da sevilmişti. Şimdi ise gözler, yakında çıkacak MIUI 13.5 arayüzüne çevrildi. Tanıtımına doğru yaklaşırken MIUI 13.5’i alacak modellerde ortaya çıktı.
MIUI 13.5 güncellemesi geliyor
Temelinde sistem kararlılığı ve akıcılığa odaklanması beklenen MIUI 13.5’in, bu yılın sonuna kadar piyasaya sürülmesi bekleniyor. Güncellemenin şu an için getireceği çok fazla özellik netlik kazanmaz iken, yeni sürümü alacak cihazların listesi sızdırıldı. Aşağıdaki listeden MIUI 13.5 güncellemesini alacak Xiaomi ve diğer modellere göz atabilirsiniz…
Güncellemeyi alması beklenen cihazlar
- Xiaomi 12/12 Pro/12X/12 Ultra/12 Lite
- Xiaoomi Mi 11T/11T Pro
- Xiaomi-Mi 11 /Mi 11i/ Mi 11 Ultra /Mi 11 Pro/Mi 11X Pro/11 Lite 4G/ Mi 11 Lite 5G/11 Lite 5G NE
- Xiaomi Mi Mix 4
- Xiaomi Mix FOLD/Mix FOLD 2
- Xiaomi-Civi/Civi 1S
- Xiaomi Mi Note 10 Lite
- Xiaomi Mi 10/Mi 10 Pro/Mi10 Ultra/Mi 10 Lite/Mi 10 Lite Zoom
- Xiaomi-Mi 10T/Mi 10T Pro/Mi 10T Lite
- Redmi Note 11/Note 11 Pro/Note 11 Pro 5G/Note 11 4G/Note 11T/Note 11 Pro/Note 11 Pro+ 5G/Note 11S
- Redmi Note 10/Note 10 Pro/Note 10T Japan
- Redmi-Note 9 Pro 5G
- Redmi K50/K50 Pro/K50 Gaming
- Redmi K40/K40 Pro/K40 Pro+/K40S/K40 Gaming Edition
- Redmi-K30 4G/K30S Ultra/K30 Pro
- Redmi Note 8 (2021)
- Redmi Note 10 Pro 5G
- Redmi-10/10 Power/10 Prime/10 Prime 2022/10C/10A
- Redmi Note 11E/Note 11E Pro/Note 11T Pro/Note 11T Pro+
- POCO M4/M4 Pro 4G/M4 Pro 5G
- Poco X3 Pro /X4 Pro 5G/X3 GT/X4 GT/X4 GT+
- POCO-F4/F4 Pro/F3/F3 GT
- POCO C40/C40