Merakla Beklenen MIUI 13.5 Güncellemesini Alacak Cihazlar

Xiaomi’nin bir süredir üzerine çalıştığı MIUI 13.5 güncellemesi yakında geliyor. İşte yeni arayüz güncellemesini alması beklenen cihazlar…

Mobil sektörde kısa sürede büyüyen ve global pazarda da iyi satış performansı gösteren Xiaomi, başarısını uygun fiyatlı telefonlarına borçlu. Ancak Çinli şirketin akıllı telefonlarında kullandığı özel arayüzü de kullanıcı kitlesini tutan en önemli etkenlerden biri. Zira MIUI arayüzü, hem görsel açıdan hem de akıcılık konusunda son yıllarda iyi bir yol kat etti ve bunu sürdürmeye devam ediyor.

Xiaomi, son olarak kullanıcılarına MIUI 13 güncellemesini sunmuştu. iOS’a benzer yeni widget’lar ve daha birçok özelliği getiren güncelleme, kullanıcılar tarafından da sevilmişti. Şimdi ise gözler, yakında çıkacak MIUI 13.5 arayüzüne çevrildi. Tanıtımına doğru yaklaşırken MIUI 13.5’i alacak modellerde ortaya çıktı.

MIUI 13.5 güncellemesi geliyor

Temelinde sistem kararlılığı ve akıcılığa odaklanması beklenen MIUI 13.5’in, bu yılın sonuna kadar piyasaya sürülmesi bekleniyor. Güncellemenin şu an için getireceği çok fazla özellik netlik kazanmaz iken, yeni sürümü alacak cihazların listesi sızdırıldı. Aşağıdaki listeden MIUI 13.5 güncellemesini alacak Xiaomi ve diğer modellere göz atabilirsiniz…

Güncellemeyi alması beklenen cihazlar