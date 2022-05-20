Xiaomi'nin akıllı telefon fiyatlarının neden yükseldiğiyle ilgili açıklamalar yapıldı. Xiaomi Başkanı Wang Xiang tarafından yapılan açıklamalar fiyat artışlarının devam edeceğini gözler önüne serdi. Peki Xiaomi cephesinde neler oluyor?

Çinli teknoloji devi Xiaomi, geçtiğimiz yıllarda uygun fiyata yüksek performans sunan akıllı telefonlarıyla tanınıyordu. Aslında öyleydi de. Şirket, güncel donanımlara sahip akıllı telefonlarını rakiplerinden uygun fiyata sunuyor, eşi benzeri görülmemiş rekabet ortamı yaratıyordu. Ancak bu durum son dönemlerde değişti. Örneğin geçen hafta Türkiye'ye giriş yapan Xiaomi 12 ve 12 Pro’nun Türkiye fiyatı, Apple ve Samsung'un amiral gemisi telefonlarıyla yarışıyordu. Benzer bir durum, dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde daha yaşandı. Şirket, POCO F4 GT isimli üst düzey akıllı telefonunu, Türkiye'de iPhone 13 mini ile aynı fiyata satacağını duyurdu.

Peki neden böyle bir şey oluyor? Fiyat/performans oranının kitabını tabiri caizse yeniden yazan Xiaomi, bir anda ne oldu da fiyatlarını bu denli artırdı? 2022'nin ilk çeyreğine ilişkin mali durum raporu yayınlama etkinliğinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Xiaomi Başkanı Wang Xiang, herkesin merak ettiği bu sorunun cevabını verdi. Cevabın tüketicileri tatmin edip etmeyeceğini hep birlikte, satış rakamlarındaki değişikliklerle göreceğiz...

Xiaomi'nin mali durum raporuna göre fiyatlar yüzde 14,1 arttı

Xiaomi'nin açıkladığı mali durum raporu, akıllı telefon fiyatlarının yüzde 14,1 arttığını gözler önüne serdi. Yani Xiaomi de fiyat artışlarını kabul etti Wang Xiang da tam olarak bunun nedenini açıkladı. Oldukça net bir tavır içerisinde olan Xiang, "Telefonlara en yeni teknolojileri getirmek için daha üst düzey donanımlara ihtiyaç duyuyoruz. Bu nedenle cep telefonlarının ortalama satış fiyatı artmaya devam edecek." ifadelerini kullandı. Yani Xiaomi başkanına göre fiyat artışlarının nedeni, yeni nesil teknolojiler için donanımı hiç olmadığı kadar güçlendirmek zorunda kalıyor olmaları.

Başkan Wang Xiang'a göre Xiaomi'nin çalışmaları hız kesmeden devam edecek. Şirket ayrıca orta-üst segment telefonlar için de çalışmalarını artıracak. Bu açıklamadan, Xiaomi'nin gelecekte piyasaya süreceği akıllı telefonların da yüksek fiyatlı olacağını anlayabilirsiniz. Bu arada; Xiang'a göre fiyat artışları yalnızca Xiaomi cephesinde olan bir durum değil. Xiaomi başkanı, Çin pazarının genelinde fiyat artışlarının olduğunu savunuyor...

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Xiaomi'nin fiyatları bu şekilde artmaya devam ederse, Samsung ya da Apple gibi köklü şirketler yerine Xiaomi'yi ve alt markalarını satın alır mısınız?