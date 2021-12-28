Xiaomi Akıllı Telefon Arayüzü Güncellemesi MIUI 13'ü Tanıttı

Xiaomi’nin Android tabanlı akıllı telefon arayüzü MIUI’ın en güncel versiyonu olacak MIUI 13 resmen tanıtıldı. Öne çıkan yenilikleri açıklanan arayüzün bir de tablet versiyonu olacak.

Birkaç hafta önce Xiaomi’nin Android tabanlı akıllı telefon arayüzü MIUI’ın yeni versiyonu MIUI 13'ün ilk çıktığında geleceği modelleri ve o zamana kadar bilinen özelliklerini sizlerle paylaşmıştık. Bugün Xiaomi 12 ailesini çıkaran şirket, lansmanda bu yeni arayüzü versiyonuna da değindi.

MIUI 13 bugüne kadar yalnızca dedikodu ve sızıntılardan ibaretti. Ancak Xiaomi bugün yeni versiyonu resmen tanıttı. Biz de güvenlik, performans ve tasarım alanındaki geliştirmeleri kısaca anlatalım dedik.

Performansta gözle görülür iyileşme var

Perfomanstan başlayacak olursak Xiaomi amiral gemileri yeni versiyonla 12.5 versiyonuna göre 15% daha az kare atlama sorunu yaşadı. Bu oran orta segment modellerde 32% ve alt segment modellerde 52%’ye kadar çıktı. Tabii bu sonuçlar cihazların yüksek güç harcayacağı işlemlerde sabit konumda alınan verilerden oluşuyor. Günlük kullanımda bu oranların çok daha iyi olacağı kesin. Ayrıca bu versiyonla telefonda aynı anda 14 uygulama açılabiliyor. Rakip telefonlar olan Huawei P50, Vivo X60 Pro Plus, ve Oppo Find X3 Pro’da bu sayı sırasıyla 13, 9, ve 5.

Daha güvenli:

Güvenlik teknolojik cihazlarda özellikle bu yıllarda büyük önem taşıyor. Xiaomi de bunu göz önünde bulundurarak yüz tanıma özelliğini geliştirmiş. MIUI 13’te bu özellik kişinin gövdesini tamamen görmezden gelip yalnızca yüze odaklanıyor ve yüzü kıvrımlarıyla birlikte üç boyutlu olarak tarayarak kilidin bir fotoğrafla açılmasının önüne geçiyor. Versiyonla birlikte gelecek özellikler arasında ‘gizlilik filigranı’ ve ‘dolandırıcılık koruması’ adlı özellikler de yer alıyor. Ancak bu özelliklerin işlevi hakkında açıklama yapılmış değil.

Daha canlı renkler ve yeni bir font:

Daha canlı bir tasarımı beraberinde getiren MIUI 13’te özellikle widget’lara yönelik yenilikler mevcut. Bunun yanında MiSans adında yeni bir font kullanan versiyonda birbirinden iç açıcı hareketli duvar kağıtları da mevcut.

Arayüzün tablet versiyonu ve MIUI’ın geleceği ilk modeller:

Xiaomi akıllı telefonlar için yenilenen arayüzün bir de tablet versiyonunu lansmanda tanıttı. Tasarım açısından telefon versiyonundan çok farklı olmayan MIUI 13 Pad’i farklı kılan ana etken, çoklu görev alanında kullanım kolaylığı sağlayan özellikler. Bunların arasında uygulamalar arasında kolay geçiş sağlayan kısayollar, farklı düzenlerde ekran bölme ve pencereli mod seçenekleri ve yeni bir görev çubuğu yer alıyor. MIUI 13 Pad’e bu özellikler kazandırılırken büyük ekranından tam olarak faydalanmak amacıyla 3000’den fazla uygulama optimize edildi.

2022’nin ilk çeyreğinde MIUI 13 Pad’i alacak ilk tablet Pad 5 olacak. Xiaomi 12 ailesi de MIUI 13’ü ilk alan seri olacak. 12 ailesi raflarda yer aldığı gibi bu arayüzle gelecek. 11 ailesi ise aynı tabletler gibi 2022’nin ilk çeyreğinde arayüzle buluşacak.