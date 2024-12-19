Akıllı telefon kullanıcılarının Google Play Store ile App Store'da ne kadar para harcadıkları araştırıldı. 2024'te, mobil uygulama ve oyunlara 127 milyar dolar harcadık.

Pazar araştırma şirketi Appfigures, kullanıcıların 2024 yılındaki Google Play Store ve App Store kullanımlarını araştırdı. Yapılan araştırma, kullanıcıların bu yıl mobil uygulamalar için daha fazla para harcadıklarını gözler önüne serdi.

Yapılan açıklamaya göre akıllı telefon kullanıcıları, 2024 yılında Google Play Store ve App Store'da 127 milyar dolar harcadılar. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı döneminden yüzde 15,7 fazlaydı. Yapılan incelemelerde, App Store'daki harcama performansının, Google Play Store'dan daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

App Store'da dönen para, 90 milyar doların üzerindeydi

Appfigures araştırmasına göre iOS ekosistemindeki kullanıcılar, yıl boyunca 91,6 milyar dolar para harcadılar. Google Play Store cephesinde harcanan para ise 35,7 milyar dolardı. Appfigures, bu büyük pastadaki en büyük payın ABD'den geldiğini açıkladı. Araştırmaya göre ABD'de harcanan para, 47,6 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Bu paranın 34,4 milyar doları App Store'a gitti.

Mobil uygulama indirme sayıları ise düşüş gösterdi

Yapılan araştırma, kullanıcıların küresel çapta uygulama indirme sayılarında düşüş yaşandığını da gözler önüne serdi. Buna göre kullanıcılar, 2023 yılında 112,3 milyar uygulama indirmesi yapmışlardı. Bu rakam, yüzde 2,3 düşüşle 109,7 milyar indirme olarak kayıtlara geçti. Gelirlerin aksine Google Play Store, uygulama indirmeleri noktasında ezici bir üstünlüğe sahipti.