Apple, 2024’ün en popüler iPhone ve iPad uygulamalarını ve oyunlarını duyurdu. Apple Arcade oyunları ise kullanıcıların ilgisini çekti.

Apple, 2024 yılında iPhone ve iPad cihazları için en çok indirilen uygulama ve oyunları açıkladı. Şirket, dünya genelinde 30'dan fazla ülke ve bölge için lokalize edilmiş yıllık indirme listelerini paylaştı.

Bu yılın en popüler ücretsiz ve ücretli iPhone ve iPad uygulamalarının yanı sıra Apple Arcade oyunlarının yer aldığı listeleri App Store'un Today (Bugün) sekmesinde bulabilirsiniz. Geçtiğimiz hafta 2024 App Store Ödülleri'nin kazananlarını da duyuran Apple, profesyonel video kamera uygulaması Kino'nun iPhone Yılın Uygulaması seçildiğini belirtti.

İşte 2024'ün en popüler uygulama ve oyunları

En popüler ücretsiz iPhone uygulamaları

Temu: Shop Like a Billionaire

Threads

TikTok

ChatGPT

Google

Instagram

WhatsApp Messenger

CapCut - Video Editor

YouTube: Watch, Listen, Stream

Gmail - Email by Google

En popüler ücretli iPhone uygulamaları

Shadowrocket

HotSchedules

Procreate Pocket

75 Hard

AnkiMobile Flashcards

AutoSleep Track Sleep on Watch

Paprika Recipe Manager 3

TonalEnergy Tuner & Metronome

Goblin Tools

Forest: Focus for Productivity

En popüler ücretsiz iPhone oyunları

Block Blast！

MONOPOLY GO!

Roblox

Call of Duty®: Warzone™ Mobile

Township

Last War: Survival

Royal Match

Brawl Stars

Subway Surfers

My Perfect Hotel

En popüler ücretli iPhone oyunları

Minecraft: Play with Friends

Heads Up!

Geometry Dash

Papa's Freezeria To Go!

Bloons TD 6

Five Nights at Freddy's

Plague Inc.

MONOPOLY: The Board Game

Stardew Valley

Red's First Flight

En popüler ücretsiz iPad uygulamaları

YouTube: Watch, Listen, Stream

Netflix

Max: Stream HBO, TV, & Movies

Calculator - Pad Edition

Disney+

Google Chrome

Peacock TV: Stream TV & Movies

Amazon Prime Video

TikTok

Goodnotes 6

En popüler ücretli iPad uygulamaları

Procreate

Procreate Dreams

Shadowrocket

forScore

Nomad Sculpt

ToonSquid

Bluebeam Revu for ‌iPad‌

AnkiMobile Flashcards

Teach Your Monster to Read

Endless Paper

En popüler ücretsiz iPad oyunları

Roblox

Magic Tiles 3: Piano Game

MONOPOLY GO!

Subway Surfers

Brawl Stars

Geometry Dash Lite

Block Blast！

Among Us!

My Perfect Hotel

Royal Match

En popüler ücretli iPad oyunları

Minecraft: Play with Friends

Geometry Dash

Five Nights at Freddy's

Stardew Valley

Bloons TD 6

Papa's Paleteria To Go!

Five Nights at Freddy's 2

Poppy Playtime Chapter 1

MONOPOLY: The Board Game

Ultimate Custom Night

En popüler Apple Arcade oyunları

NBA 2K24 Arcade Edition

Snake.io+

Hello Kitty Island Adventure

Sneaky Sasquatch

Bloons TD 6+

Sonic Dream Team

NFL Retro Bowl '25

Disney Dreamlight Valley

Cooking Mama: Cuisine!

Solitaire by MobilityWare+

Yılın en çok indirilen uygulamaları arasında sosyal medya, fotoğraf ve video düzenleme araçları dikkat çekerken, oyun kategorisinde aksiyon ve strateji oyunları öne çıkıyor. Apple Arcade listelerinde, kullanıcıların tercih ettiği oyunların çeşitliliği öne çıkıyor.