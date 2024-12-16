Apple, 2024 yılında iPhone ve iPad cihazları için en çok indirilen uygulama ve oyunları açıkladı. Şirket, dünya genelinde 30'dan fazla ülke ve bölge için lokalize edilmiş yıllık indirme listelerini paylaştı.
Bu yılın en popüler ücretsiz ve ücretli iPhone ve iPad uygulamalarının yanı sıra Apple Arcade oyunlarının yer aldığı listeleri App Store'un Today (Bugün) sekmesinde bulabilirsiniz. Geçtiğimiz hafta 2024 App Store Ödülleri'nin kazananlarını da duyuran Apple, profesyonel video kamera uygulaması Kino'nun iPhone Yılın Uygulaması seçildiğini belirtti.
İşte 2024'ün en popüler uygulama ve oyunları
En popüler ücretsiz iPhone uygulamaları
- Temu: Shop Like a Billionaire
- Threads
- TikTok
- ChatGPT
- WhatsApp Messenger
- CapCut - Video Editor
- YouTube: Watch, Listen, Stream
- Gmail - Email by Google
En popüler ücretli iPhone uygulamaları
- Shadowrocket
- HotSchedules
- Procreate Pocket
- 75 Hard
- AnkiMobile Flashcards
- AutoSleep Track Sleep on Watch
- Paprika Recipe Manager 3
- TonalEnergy Tuner & Metronome
- Goblin Tools
- Forest: Focus for Productivity
En popüler ücretsiz iPhone oyunları
- Block Blast！
- MONOPOLY GO!
- Roblox
- Call of Duty®: Warzone™ Mobile
- Township
- Last War: Survival
- Royal Match
- Brawl Stars
- Subway Surfers
- My Perfect Hotel
En popüler ücretli iPhone oyunları
- Minecraft: Play with Friends
- Heads Up!
- Geometry Dash
- Papa's Freezeria To Go!
- Bloons TD 6
- Five Nights at Freddy's
- Plague Inc.
- MONOPOLY: The Board Game
- Stardew Valley
- Red's First Flight
En popüler ücretsiz iPad uygulamaları
- YouTube: Watch, Listen, Stream
- Netflix
- Max: Stream HBO, TV, & Movies
- Calculator - Pad Edition
- Disney+
- Google Chrome
- Peacock TV: Stream TV & Movies
- Amazon Prime Video
- TikTok
- Goodnotes 6
En popüler ücretli iPad uygulamaları
- Procreate
- Procreate Dreams
- Shadowrocket
- forScore
- Nomad Sculpt
- ToonSquid
- Bluebeam Revu for iPad
- AnkiMobile Flashcards
- Teach Your Monster to Read
- Endless Paper
En popüler ücretsiz iPad oyunları
- Roblox
- Magic Tiles 3: Piano Game
- MONOPOLY GO!
- Subway Surfers
- Brawl Stars
- Geometry Dash Lite
- Block Blast！
- Among Us!
- My Perfect Hotel
- Royal Match
En popüler ücretli iPad oyunları
- Minecraft: Play with Friends
- Geometry Dash
- Five Nights at Freddy's
- Stardew Valley
- Bloons TD 6
- Papa's Paleteria To Go!
- Five Nights at Freddy's 2
- Poppy Playtime Chapter 1
- MONOPOLY: The Board Game
- Ultimate Custom Night
En popüler Apple Arcade oyunları
- NBA 2K24 Arcade Edition
- Snake.io+
- Hello Kitty Island Adventure
- Sneaky Sasquatch
- Bloons TD 6+
- Sonic Dream Team
- NFL Retro Bowl '25
- Disney Dreamlight Valley
- Cooking Mama: Cuisine!
- Solitaire by MobilityWare+
Yılın en çok indirilen uygulamaları arasında sosyal medya, fotoğraf ve video düzenleme araçları dikkat çekerken, oyun kategorisinde aksiyon ve strateji oyunları öne çıkıyor. Apple Arcade listelerinde, kullanıcıların tercih ettiği oyunların çeşitliliği öne çıkıyor.