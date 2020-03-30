CoD'daki No Russian Görevinin Kaldırılmadığı Ortaya Çıktı

FPS türünün önde gelen oyunlarından bir tanesi olan Call of Duty serisinin en çok tartışma yaratan oyunlarından bir tanesi Modern Warfare 2’ydi. Görünüşe göre oyunun remastered sürümü de oldukça tartışma yaratacak çünkü No Russian görevinin remastered sürümde kaldırılmadığı ortaya çıktı.

FPS (Birinci Şahıs Nişancı) türünün önde gelen oyunlarından bir tanesi olan Call of Duty’nin Modern Warfare 2 Remastered oyunuyla ilgili bir süredir çeşitli söylentiler bulunuyordu. Ortaya çıkan yeni bilgilerse oyunun çıkışına neredeyse kesin gözüyle bakılmasına sebep oldu.

Bu popüler FPS oyun serisinin yeni halkası, henüz çıkmadan tartışmaları alevlendirecek gibi görünüyor. Oyunla ilgili ortaya çıkan görsellerde, oldukça tartışma yaratan bir görev olan ‘No Russian’ın da yer aldığı ortaya çıktı.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered:

"Merak ediyorsanız No Russian, Modern Warfare 2 Remastered’da hâlâ yer alıyor. Hiçbir şey değişmedi. Almanya’daki PS4 kullanıcıları hâlihazırda oynuyorlar."

Oyunlardaki şiddet içerikleri, uzun süredir tartışmalı bir konu ve Call of Duty, Grand Theft Auto gibi oyunlarda bu alevli tartışma konusunun tam göbeğinde yer alıyor. Yapılan çalışmalar tam tersini söylese de bu tür oyunların gerçek dünyadaki şiddet olaylarına sebep olduğu iddia ediliyor.

2009 yılında PC, PlayStation ve Xbox platformları için yayınlanan Call of Duty: Modern Warfare 2’de yer alan No Russian görevi de oldukça büyük tartışmalara sebep olmuştu. Oyuncular, oyunun bu bölümünde gizli görevde bulunan CIA ajanı Joseph Allen’ı kontrol ediyorlardı. Görev kapsamında Moskova’daki bir havalimanında düzenlenecek olan saldırıya hazırlanılıyordu.

Allen’ın bunu yapmasının sebebi, içine sızmaya çalıştığı Rus terörist grubunun güvenini kazanmaktı. Görevin adının No Russian olmasının sebebiyse grubun lideri Vladimir Makarov’un suç ortaklarına “Remember, no Russian (Unutmayın, Rusça konuşmak yok)" demesiydi. Amaç, etnik kökenlerin anlaşılmaması. Daha sonra görev kapsamında havalimanındaki sivillerin üstüne ateş açılıyordu.

Görünüşe göre Infinity Ward, bu görevin oyundan kaldırılması gerektiği yönündeki tartışmalara pek de kulak asmamış ve oyunun remastered sürümünde de bu göreve yer vermiş.