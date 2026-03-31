Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

%95’e Varan İndirimlerle Epic Games Bahar İndirimi Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)

Epic Games'te yılın en sevilen indirim dönemlerinden biri olan bahar indirimi başladı.

%95’e Varan İndirimlerle Epic Games Bahar İndirimi Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)
Barış Bulut / Editor

Her yılın en büyük oyun indirim dönemlerinden biri olan bahar indirimleri, bu yıl biz Türk oyuncuların en sevdiği oyun platformlarından Epic Games'te de başladı.

Steam'in 2023'ün Kasım ayında TL desteğini kesip dolar ile satış yapmaya başlamasından bu yana ülkemizde PC tarafında oyunlara en uygun fiyatlarla ulaşabileceğimiz nadir yerlerden biri de Epic Games olmuştu. Oyunların hâlâ TL olarak satılıyor olması bir yana büyük indirim dönemleri ile birlikte çok daha uygun fiyatlar görebiliyoruz.

İçerikten Görseller

%95’e Varan İndirimlerle Epic Games Bahar İndirimi Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Sizler İçin Derledik)
Bugün başlayan Epic Games bahar indirimleri de bu indirim dönemlerinden biri ve birçok oyunda %95'e varan indirimler mevcut. Epic Games bahar indirimleri 13 Nisan TSİ 18.00'a kadar sürecek.

Epic Games bahar indirimleri

Oyun Eski Fiyat Yeni Fiyat
EA SPORTS FC 26 2.599,99 TL 779,99 TL (-%70)
Grand Theft Auto V Enhanced 1.049 TL 524,50 TL (-%50)
Red Dead Redemption 2 2.299 TL 574,75 TL (-%75)
ARC Raiders 1.650 TL 1.320 TL (-%20)
The Last of Us Part II Remastered 1.249 TL 999,20 TL (-%20)
The Last of Us Part I 1.099 TL 549,50 TL (-%50)
UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu 899 TL 296,67 TL (-%67)
Battlefield 6 2.599,99 TL 1.559,99 TL (-%40)
God of War 899 TL 359,60 TL (-%60)
God of War Ragnarök 1.499 TL 1.004,33 TL (-%33)
Marvel's Spider-Man Remastered 1.099 TL 439,60 TL (-%60)
Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ 1.499 TL 899,40 TL (-%40)
Marvel's Spider-Man 2 1.499 TL 1.004,33 TL (-%33)
The Outlast Trials 269 TL 80,70 TL (-%70)
Wildgate 419 TL 104,75 TL (-%75)
Ready or Not 699 TL 349,50 TL (-%50)
Clair Obscur: Expedition 33 820 TL 658 TL (-%20)
Cyberpunk 2077 999 TL 349,65 TL (-%65)
Kingdom Come: Deliverance II 1.530 TL 765 TL (-%50)
Assassin's Creed Valhalla 1.499 TL 374,75 TL (-%75)

Epic Games bahar indirimleri kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Oyunlar Oyun İndirimleri Epic Games

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
EN ÇOK OKUNANLAR

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com