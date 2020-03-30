Call of Duty Karakteri Nikto İçin Hazırlanan Cosplay

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Call of Duty'nin Efsane Karakteri Nikto İçin Hazırlanan Cosplay

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Inzzen isimli bir oyunsever, Call of Duty serisinin popüler karakterlerinden olan Nikto'nun oldukça başarılı bir cosplayini oluşturdu. Bu proje için zorlu bir sürecin üstesinden gelen oyunsever, çalışmasının benzersiz olduğunu ifade ediyor.

Bugüne dek sizlerle, onlarca video oyun karakteri için hazırlanmış cosplay projesinden bahsettik ve şimdi  yine böyle bir haber ile karşınızdayız. Bu sefer gerçek hayata evrilen video oyun karakterimiz, Activision'ın popüler oyun serisi Call of Duty'den tanıdığımız ve serinin son oyunu Modern Warfera'da da gördüğümüz Nikto. Bir oyunsever, Nikto'yu gerçek hayata taşımayı başardı.

Nikto, Call of Duty serisine aşina olan oyunseverlerin fazlasıyla sevdiği karakterlerden bir tanesi. Pek çok zorlu görevde kendisine eşlik ettiğimiz bu karakter, Spetsnaz operatörlerinden bir tanesi. Güçlü bir ekibi olan Nikto, ekibinden ayrılan bir de özelliğe sahip. Bu karakterimizin yüzü, gördüğü işkenceler nedeniyle ciddi bir bozulmaya yüz tutmuş durumda. Ancak bu durum, Nikto'nun görev aşkının ötesine geçmiyor.

Nikto

"Inzzen" isimli bir oyunsever tarafından hayatından geçirilen cosplay çalışması, Nikto'nun gerçek hayatta nasıl görülebileceğini gözler önüne seriyor. Ancak bu cosplay süreci, Inzzen için hayli zorlu geçmiş. Çünkü Inzzen, bu cosplayi oluşturabilmek için tam 9 saatini harcadığını ifade ediyor. Dilerseniz hemen, Inzzen'in etkileyici cosplay çalışmasına yakından bakalım.
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Karşınızda Nikto için hazırlanan cosplay

Nitko

Inzzen, bu cosplay çalışmasıyla ilgili yaptığı açıklamalarda bulmakta en çok zorlandığı ekipmanın üniforma olduğunu ifade ediyor. Rus pilotlar tarafından kullanılan bu üniformayı bulabilmek için hayli zorlandığını ifade eden Inzzen, karşılaştığı tüm zorluklara rağmen bu projenin benzersiz olduğunu ifade ediyor. Peki siz bu cosplay çalışmasını nasıl buldunuz? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak : https://www.dexerto.com/cosplay/incredible-modern-warfare-cosplay-spawns-nikto-into-real-life-1346558
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