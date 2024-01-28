Bir tek ofisteki Nokia 3310 çekicimizin fırlatılmadığı Mona Lisa tablosu, bu sefer de çorbayla gündeme geldi.

1950’lerden beri başı dertten kurtulmayan Mona Lisa tablousu, 16. yüzyılda Lenardo Da Vinci tarafından yapılmıştı. Paris’te yer alan Louvre’da sergilenen bu eser, zaman içinde farklı eylemlerden çıkan temsilcilerin hedefi hâline geldi. Bu kişiler, çözülmesini istedikleri problemlere dikkat çekmek için bunları yaptığını söylüyordu.

Geçtiğimiz dönemde iklim aktivistleri farklı eserlere zarar vererek gündeme geliyordu. Fakat güncel olarak Fransa’da çiftçiler, hükümet görevlilerinin izlediği yanlış tarım politikalarını ve yüksek yakıt fiyatlarını protesto ediyor. Mona Lisa’ya zarar veren grubu buna bağlamak doğru olmasa da kendileri de tarım sistemine yönelik şikâyetlerde bulunuyor.

“Tarım sistemimiz hasta”

Üstteki videoda protestocuların tabloya çorba fırlattığını görebiliyoruz. Bunun ardından “Tarım sistemimiz hasta.” ve “sağlıklı ve sürdürülebilir gıda” konuları etrafında konuşmaları göze çarpıyor.

Mona Lisa tablosu, doğrudan tüm çıplaklığıyla müzede asılı durmuyor. Onun yerine kurşun geçirmez bir camın ardında sergileniyor. Dolayısıyla protestocular tabloya değil, tablonun sergilendiği cama saldırıda bulunmuş oldu. Bu önlemin alınmasıysa elbette geçmişteki saldırılara dayanıyordu.

Mona Lisa tablosu, tarihte birkaç kez daha saldırıya uğramıştı. Bu saldırılar arasında taş ve hatta kahve fincanı fırlatma gibi saldırılar da yer alıyordu. Hatta bir saldırıda bir kişi, eserin üzerine sülfürik asit dökmüş, eserin alt yarısının ciddi zarar görmesine neden olmuştu. Bu saldırıların ardından da eserin zarardan korunması için kurşun geçirmez cam kullanılmaya başlamıştı.

Fransa’daki durumun nasıl bir hâl alacağını hep birlikte göreceğiz. Tabii söz konusu durumların bu tür değerli eserlere yansıması her açıdan üzücü.