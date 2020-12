Geçtiğimiz günlerde Çin'de galasını yapan Monster Hunter filminde yer alan bir şaka, Çinli seyircileri sinirlendirdi. Filmdeki bu şakaya sinirlenen seyirciler, filmin uyarlandığı Monster Hunter: World oyununu olumsuz eleştiri bombardımanına tuttu.

Oyun dünyasından beyaz perdeye aktarılan uyarlamalardan bir tanesi olan Monster Hunter filmi, 3 Aralık'ta Çin'de galasını yapmıştı. Ancak Monster Hunter: World'den uyarlanan film, bazı Çinli seyircileri sinirlendirdi ve oyun olumsuz inceleme bombardımanına tutuldu.

Filmde yer alan bir kelime şakası, bazı Çinli seyircileri sinirlendirmiş görünüyor. Filmdeki bu tartışmalı kelime şakası sonrası oyunun Steam sayfası olumsuz inceleme bombardımanına tutuldu. Oyun, 4 Aralık tarihinde 1.902 olumsuz inceleme alırken bugün de haberin yazıldığı an itibariyle 305 olumsuz inceleme aldığı görülüyor.

Monster Hunter: World, olumsuz inceleme bombardımanına tutuluyor

Yukarıdaki videodan da görebileceğiniz üzere askerlerden bir tanesi, Türkçeye şaka içeriğini koruyarak çevrilmesi pek mümkün olmayan "What kind of knees are these? Chi-knees" şeklinde bir şaka yapıyor. Yapılan bu şaka, pek çok izleyici tarafından pek olumlu karşılanmıyor.

PCGamer'da yer alan habere göre bu kafiyeli şaka, uzun yıllardır yapılıyor ve birçok kişi tarafından ırkçı bir şaka olarak tanımlanıyor. Filmin senaristi ve yönetmeni Paul W.S. Anderson'ın bu şakayla niyetinin ne olduğunu kendisi açıklamadan bilemeyiz ancak birçok Çinli seyirci tarafından hoş karşılanmadığı oldukça açık.

Oyunun geliştiriciliğini ve yayıncılığını üstlenen CAPCOM, Weibo'dan yaptığı açıklamada filmin yapımcısı olmadıklarını belirtti. Filmin Çin'deki sinema salonlarından kaldırıldığı iddiaları bulunuyor ancak bu iddialar henüz doğrulanabilmiş değil. Filmde yer alan bu şakanın kesilip yeniden sinema salonlarına sokulacağı da şu anki iddialar arasında.

Yaşanan bu olayın en ilginç noktalarından bir tanesi ise filmin, bu şakayla Çin'deki düzenleme kurulundan nasıl geçtiği olduğu. Çin, oyunlara ve filmlere oldukça katı kurallar ve sansürler uyguluyor. İçerisinde ırkçı olduğu ifade edilen bu şakanın onaydan nasıl geçtiği bilinmiyor.