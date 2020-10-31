Monster Hunter Rise İçin Yeni Oynanış Videosu Yayınlandı

Önümüzdeki sene Nintendo Switch oyuncularıyla buluşacak olan Monster Hunter Rise'dan yeni bir oynanış videosu yayınlandı. Yayınlanan yeni videoda serinin hayranlarına oyunla ilgili yeni bilgiler aktarıldı.

Oldukça sevilen bir oyun serisi olan Monster Hunter, şu sıralar daha çok Milla Jovovich'in başrolünde yer aldığı film uyarlamasıyla gündeme gelse de seriye eklenecek yeni oyun üzerinde de çalışmalar devam ediyor.

Capcom, geliştiriciliğini yaptığı serinin yeni oyunu Monster Hunter Rise için yeni bir oynanış videosu yayınladı. 6 dakikalık bu oynanış videosunda, serinin hayranlarına oyunla ilgili birçok yeni bilgi aktarıldı.

Monster Hunter Rise için oynanış videosu yayınlandı

Peki, Nintendo Switch için çıkacak olan Monster Hunter Rise'da oyuncuları neler bekliyor? Monster Hunter Rise, yine oyuncuların avlayabileceği çeşit çeşit canavarlar ve keşfedebileceği oldukça geniş bir çevre sunuyor. Ayrıca çevreyi keşfedecek, avınızı bulacak ve avlayacak çeşitli yollar bulunuyor.

Oynanış videosunda oyunculara eşlik edecek yeni bir karakter tanıtılıyor: Palamute. Oyuncular, bu 'tazılar' sayesinde etraflarını çok daha hızlı bir şekilde keşfedebilecek. Üstelik tazı üstündeki bu keşif sırasında belli eşyalar da kullanılabilecek ve silahlar keskinleştirilebilecek.

Oyundaki keşifle ilgili tanıtılan bir diğer şey de "Wirebug"dı. Wirebug sayesinde oyuncular, çok daha yükseklere ulaşabilecek ve bu sayede yeni keşifler yapabilecekler. Videoda, Wirebug ile yapılabilecek keşifler ve kazanılan bonuslar sonrasında Aknosom ile girilen mücadele görülüyor. Üstelik bu ejderha ile tek başımıza da savaşmıyoruz, Palamute da bu mücadele de aktif bir rol oynuyor.

Nintendo Switch konsoluna özel olarak çıkacak olan Monster Hunter Rise, 26 Mart 2021'de oyuncularla buluşacak. Peki, siz yayınlanan oynanış videosunu nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.