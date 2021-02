Moon Studios CEO’su, Oyun Şirketlerine Eleştirip Özür Diledi

Avustralyalı oyun geliştiricisi Moon Studios CEO'su Thomas Malher, CD Projekt Red ve Hello Games gibi başlıca oyun firmalarına ağır ithamlar barındıran sert eleştirilerde bulundu. Yapımcıları yalancı olmakla suçlayan Malher'ın küfür ağırlıklı eleştirileri tepki toplayınca yeni bir açıklama yaparak özür diledi.

Ori and the Blind Forest oyunları ile popüler Moon Studios’un CEO’su Thomas Malher, özellikle No Man’s Sky ve Cyberpunk 2077 oyunlarının yapımcılarını hedef aldığı ağır eleştirilerde bulundu. Bu tür yapımcıların oyunculara yalan söyleyerek kandırdığını öne süren Malher, lansmanlardan önce oyunların olduğu gibi tanıtılması gerektiğini savundu.

Tüm bunların, oyun yapımcısı Peter Molyneux ile başladığını belirten Malher, oyunun aslında nasıl olduğunu dürüst bir şekilde açıklamak yerine boş vaatler verildiğini, oyuncuları heyecanlandırdıktan sonra tanıtımla birlikte herkesin hayal kırıklığına uğratıldını açıkladı.

Eleştiri oklarının ucunda CD Projekt Red ve Hello Games vardı

Eleştirilerini daha sonra Cyberpunk 2077’nin yapımcısı CD Projekt Red’e yönelten Malher, ağır ithamlarla birlikte şu ifadeleri kullandı; "Oyun çıkmadan önce CDPR’ın yayınladığı her video, oyuncuların kafasında mükemmel bir resim ortaya çıkardı. Videolar o kadar iddalıydı ki CDPR neredesyse oyunun kanseri de tedavi edeceğini açıklayacak gibiydi. Boş vaatlerle resim çizmeye gerçekten gerek yok. Bana boş resimler çizme, yalan söyleme. Oyuncuları, gazetecileri ve diğer oyun geliştiricilerini böyle hafife alamazsın."

Malher, 2016 yılında piyasaya sürülen ve yoğun eleştiriler alan No Man’s Sky oyunundan da bahsetti; “Hello Games oyun stüdyosunun sahibi Sean Murray’in No Man’s Sky hakkında söylediği hiçbir şey doğru çıkmadı. Vaad edilen her şey, tanıtımdan çok ama çok sonra gelen güncellemelerle mümkün oldu.”

Hakaretlerin ardından özür mesajı geldi

Birçok oyun firması için bu tarz ağır eleştirilerde bulunan Malher, zaman zaman küfür içerikli ithamlara da yer vermesiyle oyun dünyasında bir şok etkisi yarattı. Eleştiri yaparken seviyeyi düşürmemesi gerektiğinin farkına varmış olacak ki bu açıklamaların üzerinden çok fazla bir zaman geçmeden bir özür mesajı yayınladı. Malher, eleştiriler için yanlış bir ton ve platform seçtiğini, herkesin birbirine saygılı olması gereken oyun piyasasında en başta kendisinin saygısızlık yaptığını dile getirdi. Bahsi geçen firmalardan özellikle özür dileyen Malher, bu hatasından ders alarak bir daha hiçbir şirkete kin beslemeyeceğini dile getirdi.