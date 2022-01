Marvel’ın uzun zamandır merakla beklenen ve habire ertelenip duran filmi Morbius, vizyona girmesine 3 hafta kala yeniden ertelendi. Filmin yeni vizyon tarihi 1 Nisan 2022 oldu.

Marvel’ın uzunca bir süredir beklediğimiz bir yapımı olan Morbius, normal şartlarda 31 Temmuz 2020 tarihinde vizyona girecekti. Film, ilk etapta koronavirüs nedeniyle ertelenirken sinema sektörünün yavaş yavaş normale dönmesine rağmen Morbius’tan hâlâ ses çıkmamıştı. Defalarca ertelenen film, son olarak bu ay içinde vizyona girecekti.

Fakat Sony’nin ertelemekten, bizim de ertelendi demekten bıkmadığımız Morbius, yeniden ertelendi. 28 Ocak 2022’de vizyona girmesi planlanan filmin yeni vizyon tarihi 1 Nisan 2022 olarak açıklandı. Sony Pictures, filmin neden ertelendiğini açıklamazken bu konuda ‘iyi ki ertelenmiş’ dedirtebilecek bazı teorileri güçlendirdi.

Andrew Garfield’ın Spider-Man’i ve Morbius, bir araya gelebilir

Geçtiğimiz haftalarda yayımlanan Morbius fragmanında kötü karakterimizin, üzerinde ‘Katil’ yazan bir Spider-Man resminin önünden geçtiğini görüyorduk. İlk kez 2 yıl önce sızdırılan fragmandaki bu karede yer alan kostüm, daha çok Garfield'ın Spider-Man'ine benziyordu. Filmin bu kez ertelenmesiyle birlikteyse Morbius ve Andrew Garfield Spider-Man’inin ilk etapta kulağa çılgınca gelen teorisi, birçok hayranın aklına yatmaya başladı.

Spider-Man: No Way Home ile şimdilik bir filmliğine de olsa yeniden Spider-Man olarak geri dönen Andrew Garfield, hayranların yeniden The Amazing Spider-Man sevgisini coşturdu. Pek çok hayran, Garfield’ın serisinin devam etmesi gerektiğini belirtirken Morbius fragmanında böyle bir kostümün gözükmesi ve bugün yapılan erteleme, birçok hayranın “Acaba Morbius, Garfield’ı filme eklemek için mi ertelendi?” sorusunu sormasına neden oldu. Bakalım Jared Leto’nun başrolünde olduğu film, Garfield’ın Spider-Man evreninde mi geçecek, yoksa farklı bir evrende mi?

Morbius'un yayınlanan son fragmanı