Sızdırılan bazı fotoğraflara göre Sony ve Marvel'ın yeniden bir araya geleceği Morbius filminde Spider-Man'i görebiliriz. Ergen süper kahramanımız filmde doğrudan başrol olmasa da referans olarak karşımıza çıkabilir.

Marvel ve Sony arasındaki Spider-Man anlaşmazlığının sona ermesinin ardından Tom Holland'ın canlandırdığı karakterin Marvel Sinematik Evreni'nin (MCU) bir parçası olarak filmlere nasıl döneceği merak ediliyordu. Marvel Studios başkanı Kevin Feige, karakterin sözleşmeli olarak MCU'nun dışında görüneceğini açıklamıştı, ancak suların durulmasıyla birlikte iki şirket, önlerine çıkan ilk fırsatı değerlendiriyorlar.

Anlaşmanın yeniden sağlanmasının ardından ilk Sony/Marvel projesi, temmuz ayında vizyona girecek olan Morbius olacak. Eğer Morbius hakkında bilgi sahibi değilseniz sizi şöyle alabiliriz. Filmin yıldızı Jared Leto, Suicide Squad'da canlandırdığı Joker karakterini rafa kaldırarak yeni rolüyle başarı yakalamayı hedefliyor. Morbius'un ilk fragmanı bugün yayınlanacak ve Leto, insanların kanındaki enerjiyi emen bir vampir rolünde karşımıza çıkacak.

Fragman yayınlanmadan önce filmde Spider-Man'ın görünebileceğini ortaya koyan bir görüntü ortaya çıktı. Süper kahraman, doğrudan filmde yer almasa da, duvardaki bir grafitide görünüyor. Ayrıca Spider-Man'in yer aldığı resminin üzerinde 'katil' yazıyor:

Morbius filminden sızdırılan görüntü

Elbette bu fotoğraf, tasvir edilen sahnenin alternatif bir versiyonundan da geliyor olabilir. Yani fragmanda veya filmde farklı bir şekilde karşımıza çıkabilir. 'Katil' yazısı da Peter Parker'ın Spider-Man: Far From Home'da Mysterio'yu öldürmesinin ardından J. Jonah Jameson tarafından kötü adam ilan edilmesine referans gösterilebilir.

Tom Holland, Peter Parker'ın Sony evreninde aktif olacağını doğruladı ve bu da kahramanın hem Morbius hem de Venom'un sonunda görülebileceği söylentilerini beraberinde getirdi. Ayrıca Spider-Man üçlemesinde J. Jonah Jameson'ı canlandıran J. K. Simmons'un da Morbius'ta oynayabileceği konuşuluyor.

Daniel Espinosa'nın yönettiği Morbius'un başrolünde Jared Leto oynuyor. Ayrıca filmde Matt Smith'i (Loxias Crown), Adria Arjona'yı (Martine Bancroft), Tyrese Gibson'ı (Ajan Stroud) ve henüz açıklanmayan bir rolde Jared Harris'i de göreceğiz. Film, 31 Temmuz'da vizyona girecek.

Morbius'tan sızdırılan diğer kare