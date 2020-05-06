Mortal Kombat 11: Aftermath'in Çıkış Tarihi Duyuruldu

Mortal Kombat 11'in yeni DLC'si Aftermath'in çıkış tarihi, yayınlanan fragmanla birlikte resmi olarak açıklandı. Aftermath, oyuna yeni hikaye çizgisi ve karakterlerin yanı sıra ek içerikler ve kostümler getirecek.

NetherRealm Studios ve Warner Bros. Interactive Entertainment, popüler dövüş oyunu Mortal Kombat 11'in yeni DLC'si Aftermath'i bir fragmanla duyurdu. Mortal Kombat 11: Aftermath, tüm formlarda 26 Mayıs tarihinde yayınlanacak.

Mortal Kombat 11'in Aftermath genişlemesi, yeni oynanabilir karakterler, tamamen yeni bir hikaye bölümü ve daha fazlasını sunacak. Yeni hikaye bölümünde Ateş Tanrısı Liu Kang, iki dünyanın kaderi dengede dururken yeni bir tarih oluşturmak için beklenmedik müttefiklerin ve tanıdık düşmanların yardımına başvuracak.

Mortal Kombat 11: Aftermath yeni hikaye çizgisi ve yeni karakterlerle geliyor

Liu Kang ve Raiden, ana hikayedeki olayların ardından tarihi yeniden başlatmaya hazırlar, ancak bunu yapmak için bir anahtar parçasını gözden kaçırdıkları ortaya çıktı, ancak Shang Tsung onu nasıl alacağını biliyor. İkili, Tsung'a güvenmesi gerektiğinden beklenmedik, yepyeni bir anlatı deneyimi ortaya çıkıyor.

Aftermath, hikayenin yanı sıra yeni karakterler de getiriyor. Dört kollu yarı ejderha kraliçesi Sheeva, Rüzgar Tanrısı ve Earthrealm koruyucusu Fujin ve sibernetik polis memuru RoboCop, dövüş arenasına gelecek. RoboCop, Terminator ve Spawn gibi diğer misafir karakterlere katılacak. Aftermath'ın bir parçası olarak zamanla üç yeni kostüm paketi de yayınlanacak.

Mortal Kombat 11'in yeni genişlemesi, Friendship bitirici hamlelerini geri getirecek. Friendship'ler, oldukça vahşi olan Fatality'lerin şiddet içermeyen sürümü. Örneğin fragmanın sonunda Scorpion'ın büyük bir ayıcığa sarılarak rahatladığı görülüyor.

Mortal Kombat 11: Aftermath'in 26 Mayıs'ta PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch ve Google Stadia için gelecek. Mortal Kombat 11: Aftermath 39.99 dolardan ayrı olarak satışa sunulacak. Ayrıca Aftermath ve Mortal Kombat 11 Kombat Pack birlikte 49.99 dolar olacak. Ana oyunu ve tüm genişlemeleri içeren Mortal Kombat 11: Aftermath Kollection ise 59 dolardan satılacak.

Mortal Kombat 11: Aftermath fragmanı: