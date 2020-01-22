Mortal Kombat Kollection Online'ın Yaş Sınırı Açıklandı

Warner Bros. ve NetherRealm Studios, yeni Mortal Kombat projelerini açıklamak üzere. Serinin klasik oyunlarını bir araya getirecek olan Mortal Kombat Kollection Online, PEGI tarafından derecelendirildi.

Pan European Game Information (PEGI), Mortal Kombat Kollection Online'ı PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC platformları için derecelendirdi. Mortal Kombat koleksiyonu, Blind Squirrel Games tarafından geliştirilen ilk üç Mortal Kombat oyununun yenilenmiş versiyonlarını içerecek.

İlk üç Mortal Kombat oyunu daha önce HD Remaster Collection olarak geliştiriliyordu. Serinin hayranları tarafından yapılan Mortal Kombat HD: Kommunity projesinin arkasındaki ekip ise koleksiyon üzerinde çalışıyordu, ancak Warner Bros. projeyi iptal etti. Proje, iptal edilmiş olmasına rağmen geçtiğimiz yıl nisan ayında, Mortal Kombat Kollection'dan bazı ekran görüntüleri sızdırıldı ve sonrasında koleksiyon, Mortal Kombat Kollection Online olarak karşımıza çıktı.

Mortal Kombat Kollection Online adlı yeni proje, klasik 2D dövüş oyunlarını bir araya getirecek. PEGI'ye göre koleksiyondaki oyunlar, geliştirilmiş sanat ve grafiklere sahip olacak. PEGI'nin açıklamasında, "Mortal Kombat Kollection Online, Mortal Kombat hayranlarının her zaman istediği orijinal Mortal Kombat üçlemesini içeriyor. Geliştirilmiş sanat, oynanış ve çevrimiçi özellikler, 'klassics'i yeniden canlandıran inanılmaz bir deneyim sunuyor..." ifadeleri yer alıyor.

Mortal Kombat Kollection Online, PEGI 18 derecelendirmesi aldı ve yine fazlasıyla ölümcül mücadelelerin oyuncuları beklediğini söyleyebiliriz. Ayrıca derecelendirme sayfasına göre oyunun dün çıkması gerekiyordu ancak Warner Bros, oyunu henüz yayınlamadı. PEGI derecelendirmesi sağlam bir kaynak olsa da, oyunun ne zaman çıkacağı henüz bilinmiyor.