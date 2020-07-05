Mortal Shell’in Betasından 4K Ekran Görüntüleri Geldi

Epic Games Store’da ücretsiz olarak açık betası yayınlanan Mortal Shell’in 4K çözünürlükte oynatıldığı ekran görüntüleri yayınlandı. Oyun, 4K çözünürlükte 60 FPS değerlerine çok zor ulaştı.

Bugün açık betası Epic Games Store’da yayınlanan ve Dark Souls’un mekaniğine benzer bir mekaniğe sahip olan Mortal Shell, sistem gereksinimleriyle birçok oyuncuyu üzmüş olabilir. Ancak bu oyunun grafik kartı kısmında en az NVIDIA GeForce GTX 970 istemesinin de bir sebebi var.

Mortal Shell, günümüzden en iyi bilgisayarların açmakta zorlandığı 4K çözünürlüğü destekleyen bir oyun. Peki 4K çözünürlükle birlikte Mortal Shell nasıl gözüküyor? Bu sorunun cevabını oyunu 4K çözünürlükte çalıştırarak test eden DSO Gaming, ekran görüntüleriyle paylaştı.

Mortal Shell'in 4K görüntüleri:

Unreal Engine 4 oyun motoruyla geliştirilen Mortal Shells, görüldüğü üzere 4K çözünürlükte epey muhteşem duruyor. Yüksek çözünürlük sayesinde oyunun sahip olduğu muhteşem atmosfer de oyuncuya çok daha iyi yansıtılıyor. Oyundaki dokular da 4K çözünürlükle birlikte epey gerçekçi bir hâl alıyor.

Tabii bu noktada şunu da hatırlamakta fayda var: Oyunun şu anda gördüğümüz hali yalnızca açık betadaki hali. Yani oyun tam sürüm olarak yayınlanınca nasıl bir şekilde görünecek; oyunun grafikleri daha mı iyi yoksa daha mı kötü olacak bu konuda bir şey söyleyemiyoruz.

4K görüntüleri gördük; peki bu görüntüler hangi canavar donanım sayesinde elde edilebildi? Testi yapan DSO Gaming, Mortal Shell’in tüm potansiyelini gösterebilmek için Intel Core i9 9900K işlemci, 16 GB DDR4 (3600 MHz) RAM ve NVIDIA GeForce RTX 2080Ti ekran kartı kullandı. Oyun, Windows 10 64 bit sürümünde en güncel GeForce sürücüleriyle oynatıldı.

Tabii oyunun grafik ayarları bu kadar yükseğe çekilince Core i9 9900K ve NVIDIA RTX 2080Ti ikilisi de epey zorlandı. Oyun, 4K çözünürlükte 60 FPS sınırını tutarlı bir şekilde tutturamadı; 42 - 63 FPS değerleri arasında dolandı. Dolayısıyla oyunu 4K / 60 FPS değerleriyle oynamak için NVIDIA’nın yeni Ampere ekran kartlarının çıkışını beklemek şart oldu.