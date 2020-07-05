Mortal Shell Beta Sürümü, Epic Store’da Ücretsiz Yayınlandı

Dark Souls’tan İlham alan, Dark Symmetry tarafından geliştirilen Mortal Shell’in açık betası Epic Games Store’da yayınlandı. Siz de açık betasını deneyimleyerek oyunun ön siparişini verip vermeyeceğinize karar verebilirsiniz.

Yakın dönemde tanıtılan oyunlardan bir tanesi olan Mortal Shell’in önümüzdeki sene oyuncularla buluşması bekleniyor. Ancak oyunun geliştirici stüdyosu olan Cold Symmetry, Dark Souls’tan ilham alan bu aksiyon ve rol yapma oyununun açık betasını Epic Games Store’da yayınladı.

Ücretsiz yayınlanan bu beta sürümünde savaştaki maharetlerini daha iyi anlayabilmek için Mortal Shell’lerden ikisi olan Harros ve Tiel’in yerine geçiyorsunuz. Ayrıca bu beta sürümü oyunla ilgili spoiler da barındırmıyor.

Mortal Shell açık beta

Geliştiricilere göre Mortal Shell’deki dövüşler, stratejik ve temkinli olmayı vaat ediyor. Oyuncuların, sadece fırsatlar ortaya çıktığında kılıcına davranması gerekiyor. Ayrıca oyuncuların karşı taraftan gelen kontra hamleleri savuşturması için de sürekli hazır olması gerekiyor.

Bunlara ek olarak oyuncular, Mortal Shell’lerini geçici olarak taşa gömerek saldırıları engelleyebiliyor ya da daha agresif bir oyun sergileyerek kendi kılıç saldırılarına daha ölümcül darbe eklemek için taş formlarını kullanabiliyor.

49 TL’lik ön sipariş fiyatına sahip olan oyunun 6 GB’lık açık betasını buradan indirebilirsiniz. Oyunu indirmeden önce 40 dakikalık oynanış videosunu da buradan izleyebilirsiniz.

Mortal Shell sistem gereksinimleri

Minimum:

İşletim sistemi: 64 bit işlemci ve işletim sistemi

64 bit işlemci ve işletim sistemi İşlemci: Intel Core i5-4590 veya AMD FX 8350

Intel Core i5-4590 veya AMD FX 8350 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 40 GB

40 GB Ekran kartı: NVIDIA GTX 970 ya da AMD Radeon R9 290

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