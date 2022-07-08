Henüz dün gece 2,10 TL'lik indirim yapılan motorinin litre fiyatına yeniden zam yapılacağı öne sürüldü. Edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatı, 82 kuruş zamlanacak.

Küresel pazarda brent petrol fiyatlarındaki değişim ve dolar kurundaki hareketlilik, ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarının sürekli oynamasına neden olmaya devam ediyor. Henüz bugün itibarıyla motorinin litre fiyatında 2,10 TL’lik indirim yapılmışken yarın motorine yeni bir zam geleceği ifade ediliyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorin fiyatları, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 81 kuruş zamlanacak. Yeni zamla birlikte henüz yeni 24 TL seviyelerine çekilen motorinin litresi, yeniden 25 TL üzerine tırmanacak. Üç büyük şehirde motorinin litre fiyatı şu şekilde olacak:

Olası yeni zamla üç büyük şehirde motorin fiyatları: