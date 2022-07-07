Motorine bir kez daha indirim bekleniyor. İddialara göre bu gece geçerli olacak indirim, pompa fiyatlarına 2 lira 10 kuruş yansıyacak. Peki büyük şehirlerdeki tablo nasıl değişecek?

Brent petrol fiyatlarındaki değişim, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen son bilgilere göre motorin, bayram öncesi bir kez daha indirim görecek. Bu gece yarısı itibarıyla geçerli olması beklenen indirim, pompa fiyatlarına doğrudan yansıyacak.

Edinilen bilgilere göre bu gece yarısı itibarıyla motorine 2,10 TL indirim gelecek. Bu indirimle birlikte motorin, 25 TL'nin altına düşmüş olacak. Fiyatlar hala çok yüksek olsa da 2,10 TL'lik indirimi göz ardı etmemek gerekiyor. Zira 50 litrelik bir depo, bu indirim sonrası 105 TL daha ucuza dolmuş olacak.

Büyük şehirlerdeki fiyatlar nasıl değişecek?

Motorin fiyatlarındaki düşüş beklentisinin gerçekleşmesiyle, en büyük şehirlerdeki fiyatlar şöyle değişecek;