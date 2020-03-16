Motorola'nın Yeni Telefonu Edge, Gün Yüzüne Çıktı

Motorola'nın son dönemlerde çok konuşulan yeni amiral gemisi Edge+'ın bir de kardeşi olduğu ortaya çıktı. Edge olarak isimlendirilen bu telefon Snapdragon 765'ten güç alacak ve 4.500 mAh batarya ile gelecek.

Bir dönemlerin en popüler cep telefonu üreticilerinden bir tanesi olan Motorola, şu sıralar eski günlerini mumla arıyor. Sektörde yaşanan gelişmelere ve akıllı telefon dünyasına karşı koyamayan Motorola, bir süredir orta segment ya da askeri dayanıklılık sunan cihazlarla tüketicilerin karşısına çıkıyor. Ancak Motorola, son dönemlerde yeni bir amiral gemisi olarak karşımıza çıkacak Edge+ isimli bir modeliyle de gündemde.

Motorola'nın yeni amiral gemisiyle ilgili ortaya çıkan söylentiler, bu telefonun bazı özelliklerini zaten ortaya koydu. Ancak şimdi ortaya çıkan yeni bilgiler, Motorola'nın amiral gemisinin bir de kardeşinin olacağını ve bu telefonun "Edge" olarak isimlendirileceğini gözler önüne seriyor. Dilerseniz şimdi de Motorola'nın orta segment yeni telefonu Edge ile ilgili ortaya çıkan diğer detaylara yakından bakalım.

Motorola Edge işte böyle görünüyor

Sızdırılan bilgilere göre Motorola Edge, fazlasıyla kavisli bir ekrana sahip. İddialara göre bu ekran 6.67 inç büyüklüğünde ve FHD+ çözünürlük sunuyor. 90 Hz'e kadar ekran tazeleme oranına sahip olan telefonun, 90 ya da 60 Hz ekran tazeleme değerlerinden hangisinin kullanılacağını otomatik olarak belirleyen bir moda da sahip.

Motorola'nın yaklaşmakta olan yeni telefonu, delikli ekranında 25 MP çözünürlük sunan bir ön kameraya sahip. Edge'in arka kısmına baktığımızdaysa 64 MP çözünürlüğündeki ana kameraya ek olarak 16 MP geniş açılı kamera ve 8 MP telefoto kameranın olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca bu telefonun çift SIM desteği, microSD, USB Type-C girişi bulunuyor ve Android 10 ile çalışıyor.

Motorola'nın sızdırılan Edge isimli telefonun Snapdragon 765 işlemciden güç alacağı da ortaya çıkmış durumda. Ayrıca bu telefon 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla tüketicilerin beğenisine sunulacak. Elbette bu gücün sağlam bir batarya ile de desteklenmesi gerekiyor ve Motorola da bu durumu göz ardı etmemiş durumda. Ortaya çıkan bilgiler, Motorola Edge'in 4.500 mAh batarya ile geleceğini gösteriyor.

Motorola'nın yeni telefonununu ne zaman piyasaya süreceği henüz bilinmiyor. Ancak sızdırılan görüntüler, Motorola Edge'in satışa hazır olduğunu ve kısa bir süre sonra da piyasaya sürülebileceğini gözler önüne seriyor. Motorola cephesinden ise şu ana dek bu telefon ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.