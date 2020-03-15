Nokia'nın Yeni Telefonunun Özellikleri ve Tanıtım Videosu

Nokia 4G'ye sahip yeni telefonunu duyurdu ve YouTube'dan bir tanıtım videosu paylaştı. Telefonla ilgili son detayların 19 Mart tarihindeki etkinlikte verilmesi bekleniyor.

HMD Global, 4G'ye sahip olan ve Android Go ile gelen, geçen yıl çıkan Nokia C1 3G'nin varisi Nokia C2'yi duyurdu. 5.7-inç HD bir ekranla çıkması beklenen telefonun en önemli yerlerinden biri olan işlemcide ise quad-core Unisoc kullanılmış ve RAM de 1 GB olarak belirlenmiş durumda. Telefon kutudan Android 9 Go sürümü ile çıkıyor. Telefon, arkasında bir kamera kurulumuyla geliyor. 5 MP kamerayla gelen cihaz, ön tarafında da aynı kamera kurulumunu kullanıyor.

Nokia'nın yayınladığı tanıtım videosu;

Nokia C1 3G, 16 GB dahili depolama alanıyla geliyor ancak yetmeyeceğini düşünenler olursa 64 GB'a kadar hafıza kartı takılabiliyor. SIM kart konusunda ise tekli ve ikili olmak üzere 2 seçenek sunulmuş. 3.5 mm jack girişine, FM radyoya sahip olan telefonda ayrıca Google Asistan Butonu da bulunuyor. Boyutları ise 154.8 x 75.59 x 8.85 mm olarak belirlenmiş telefonun ağırlığı ise diğer telefonlardan çok da farklı olmayarak 161 gram olarak belirlenmiş. Bunlar dışında, GPS, micro USB girişi gibi günümüzdeki telefonların olmazsa olmaz özellikleri de bulunuyor. Bataryasına gelirsek, ne çok büyük ne çok küçük diyebileceğimiz bir batarya kullanılmış. 2800 mAh olan batarya ayrıca çıkarılabilir olarak dizayn edilmiş.

Nokia C2 açık mavi ve siyah renklerinde piyasaya sürülecek. Çıkış fiyatını ve diğer detayları 19 Mart tarihinde yapılacak olan etkinlikten öğrenmeyi bekliyoruz.