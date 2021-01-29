Xiaomi, Kablosuz Şarj İstasyonu Mi Air Charge'ı Duyurdu

Xiaomi, Mi Air Charge olarak isimlendirdiği yeni bir kablosuz şarj cihazı duyurdu. Bu cihazı benzerlerinden ayıran şeyse, enerjiyi dalgalar halinde iletiliyor oluşu. Bu da cihazdan birkaç metre uzakta olan bir akıllı telefonun da şarj edilebileceği anlamına geliyor.

Yıllardır yaptığı inovatif çalışmalarla tüketicilerin gönüllerinde taht kuran Xiaomi, bugün yeni bir ürün duyurusu gerçekleştirdi. "Mi Air Charge" olarak isimlendirilen bu ürün, adından da anlaşılabileceği üzere bir şarj cihazı. Ancak bu cihazı benzerlerinden ayıran önemli bir özelliği var. Bu özellik, ürünü kullanırken telefonunuzla temas etmesine gerek duymuyor oluşu.

Xiaomi Mi Air Charge, temelinde bir kablosuz şarj cihazı. Ancak ürünün çalışma prensibi, diğer kablosuz şarj cihazlarından farklı. Şirketin yaptığı açıklamalara göre bu ürünü kullanırken, telefonunuz ile şarj cihazını temas ettirmenize gerek olmuyor. Ayrıca ürünün çevresinde birden çok telefon varsa, bu telefonların hepsi aynı anda şarj edilebiliyor.

Xiaomi Mi Air Charge, işte böyle görünüyor

Xiaomi Mi Air Charge, uzun zamandır konuşulan bir teknolojiydi. Ancak bugüne kadar hiçbir şirket, bu teknolojiyi ticari bir ürün haline getirememişti. Böylelikle Xiaomi, kullanıcılar açısından avantaj sağlayan bir ilke imza atmış oldu. Peki bu teknoloji nasıl çalışıyor?

Xiaomi, resmi internet sitesinde paylaştığı bir blog gönderisinde bu ürünün nasıl çalıştığını anlattı. Xiaomi tarafından yapılan açıklamalara göre ürün 5 fazlı bir anten dizisine sahip. Bu antenler, telefonun tam olarak hangi nokta da olduğunu tespit ediyor. Cihazın etrafında da 144 adet anten kullanan Xiaomi, bu antenler aracılığıyla da dalga iletimi yapıyor. Klasik kablosuz şarj altyapısıyla çalışan ürün, böylelikle birkaç metre uzağında duran bir telefona 5 watt şarj sunuyor.

Xiaomi tarafından yapılan açıklamalara göre bu ürün, bir teknoloji demosu. Yani ürün, çok daha iyi bir hale gelmek için geliştirilmeye devam ediyor. Ancak bu kadarı bile çok önemli. Zira az önce de bahsetmiş olduğumuz gibi daha önce hiçbir şirket, bu tür bir ürün tasarımı gerçekleştirememişti. Haliyle Xiaomi, ürünün fiyatı ile ilgili net bir açıklama yapmadı.

Xiaomi'nin Mi Air Charge'ı etkileyici gibi görünse de sağlık açısından ne gibi riskleri olduğu bilinmiyor. Xiaomi, bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı ancak ürün satışa çıkacağı zaman otoriteler, Xiaomi Mi Air Charge'ı detaylı bir şekilde inceleyecekler. Xiaomi, ilerleyen süreçlerde oyunun kurallarını baştan yazacak adımlar atabilir gibi görünüyor.

Xiaomi Mi Air Charge için hazırlanan bir tanıtım videosu