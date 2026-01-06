Samsung'un CES 2026'da Duyurduğu Tüm Yeni Ürünler: Micro RGB TV'ler, 6K 1040Hz Monitörler ve Dahası...

Samsung, CES 2026 kapsamında birçok yeni ürününü duyurdu. İşte şirketin CES 2026'da gösterdiği tüm ürünler.

Dünyanın en büyük teknoloji etkinliği CES 2026, ABD’nin Las Vegas şehrinde resmen başladı. Etkinlik kapsamında dünyanın en büyük teknoloji şirketleri yeni ürünlerini, teknolojilerini ve hizmetlerini sergiliyor. Bunlardan biri de Samsung. Güney Koreli firmanın geçtiğimiz gün ilk sunumunu gerçekleştirdiğini görmüştük.

Samsung’un ana sunumu 7 Ocak günü yapılacak olsa da şimdiden birçok ürün gösterilmiş ve duyurulmuş durumda. Şirket, tüm ürünlerine yapay zekâ teknolojilerini entegre edeceğini açıklamıştı. Buna ek olarak yapay zekâyla donatılan yeni ürünlerini de etkinlik kapsamında gösterdi. İşte CES 2026’da Samsung’un şimdiye kadar gösterdiği ürünler.

130 inç Micro RGB TV

Şirketin gösterdiği en dikkat çeken ürünlerden biri 130 inç boyutunda ekrana sahip olan Micro RGB teknolojisiyle donatılmış yeni televizyonu. Şirkete göre bu televizyon, güncel modeller arasında en geniş renk gamına sahip cihazlardan biri. Üründe 8K Micro RGB görüntü bulunuyor.

130 inçlik model, Micro RGB AI Engine Pro ismi verilen yapay zekâ işlemcisinden güç alıyor. Böylece yapay zekâ işlemleri konusunda çok iddialılar. Hassas ışık kontrolü, 4K AI yükseltme, ileri seviye netlik, RGB renklerinin hassas kontrolü, her sahnede son derece canlı görüntü kalitesi gibi özellikler var. Vision AI Companion yapay zekâ asistanı da kullanıcılara bir şeyler izlerken öneriler yapabiliyor.

Tabii ki yeni televizyonlar sadece 130 inçlik modelle sınırlı değil. Teknoloji devi, Micro RGB serisi kapsamında 55, 65, 85, 100 ve 115 inç boyutlara sahip farklı televizyon modellerini de bu yıl içerisinde piyasaya sürecek.

OLED TV’ler

Tanıtılan tek televizyonlar Micro RGB modeller değildi. Öyle ki firma, OLED TV serisine de yeni cihazlar ekleyeceğini açıkladı. Bu yıl içinde piyasaya sürüleceği belirtilen toplamda 4 farklı OLED televizyon bulunuyor. Cihazlar; S85H, S90H, S95H ve S99H olmak üzere toplamda 4 üründen oluşuyor.

En dikkat çeken model şüphesiz S99H. Amiral gemisi olan ve seriye eklenen yeni bir model olan S99H, metal çerçeveye sahip olması açısından tasarımsal olarak sıra dışı bir cihaz. 55 inç, 65 inç, 77 inç ve 83 inç boyutlarında sunulan bu model, 4K çözünürlük ve 165Hz değişken yenileme hızına sahip. 83 inçlik model LG Display'in Tandem W-OLED panelini kullanırken, diğer boyutlarda Samsung Display'in en yeni QD-OLED panelleri kullanılıyor. Geçen yılki S95F modeline göre %35 daha parlak olduğu da belirtilmiş.

S95H modelinde 48, 55, 65, 77 ve 83 inçlik versiyonlar olacak. Orta segment S90H modelinde ise yine 48, 55, 65, 77 ve 83 inçlik versiyonlar göreceğiz. Son olarak S85H modeli de aynı boyutlarla gelecek.

Music Studio 5 ve 7

Şirket, CES kapsamında bu yıl Music Studio olarak bilinen hoparlörlerine de 5 ve 7 isimli yeni modeller ekleyeceğiniz açıkladı. Bu iki model, Wi-Fi özellikleriyle kullanıcıların beğenisine sunulacak. Daha geniş bir ses sistemi kombinasyonu yelpazesi, iyileştirilmiş görsel-işitsel kalite gibi özelliklerle gelecek. Tasarımları ünlü tasarımcı Erwan Bouroullec tarafından yapıldı.

Freestyle+

Samsung’un dikkat çeken bir diğer duyurusu ise Freestyle+ ismi verilen yeni mikro projektördü. Tıpkı önceki Freestyle modelleri gibi küçük ve göze batmayan bir tasarıma sahip, ancak bu model biraz daha parlak ve daha akıllı yapay zeka özellikleriyle geliyor. VAC teknolojisiyle çalışıyor ve kullanıcıların duvarlarda, tavanlarda ve köşeler ve perdeler gibi düz olmayan yüzeylerde içerik görüntülemesine olanak tanıyor.

6K çözünürlük, 1040 Hz yenileme hızına sahip yeni Odyssey monitörler

Şirketin CES 2026’da sergilediği ürünler arasında 2026 model monitörler de var. Aslında bu monitörlerin 2026 sonunda tanıtıldığını ve detaylarının açıklandığını görmüştük. CES 2026’da ise resmen sergilenmeye başladılar. Yeni Odyssey monitörler, oyun deneyimini inanılmaz iyileştirecek özelliklerle geliyor.

Ürünler arasında Odyssey 3D G90XH, G6 G60H ve 3 yeni Odyssey G8 monitörleri yer alıyor. En dikkat çekeni şüphesiz Odyssey 3D G90XH. Gözlüksüz 3D deneyimi vadeden 32 inçlik bu cihaz, 165 Hz yenileme hızı ve 6K çözünürlük sunabiliyor. 27 inç boyutundaki Odyssey G6 G60H modeli ise HD çözünürlükte 1040 Hz yenileme hızı sunuyor. 1440p’de ise 600 Hz seviyelerinde yenileme hızı sunabiliyor. Monitörlerin tüm özelliklerine buradaki içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

Samsung’un CES 2026’da duyurduğu ürünler şimdilik bu kadar. Etkinlik 9 Ocak gününe kadar devam edecek. Şirketten yeni duyurular geldiğinde sizlerle paylaşacağız.