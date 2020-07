Motorola, Orta Segment Telefonu One Vision Plus'ı Duyurdu

Motorola, yeni akıllı telefonu One Vision Plus'ı sessiz sedasız duyurdu. Orta segment bir cihaz olan One Vision Plus, daha çok uygun fiyatıyla tüketicileri etkilemeye çalışacak gibi görünüyor. Motorola'nın yeni akıllı telefonu, an itibarıyla Orta Doğu ülkeleri için satışta.

ABD merkezli teknoloji üreticisi Motorola, bir yıl kadar önce "One Vision" isimli bir akıllı telefonu sessiz sedasız duyurdu. Orta segment bir cihaz olarak karşımıza çıkan One Vision, tüketicilerin pek de ilgisini çekememişti. Şimdi yeni bir etkinlik daha düzenleyen Motorola, One Vision'ın yeni bir versiyonu olan One Vision Plus'ı tüketicilerle buluşturdu. One Vision Plus da yine orta segment bir cihaz olarak bizleri karşılıyor.

Motorola One Vision Plus, an itibarıyla bazı Orta Doğu ülkelerinde Amazon aracılığıyla satışa sunduğu yeni akıllı telefonu, kullanıcılara ortalama bir deneyim yaşatacak. Peki bu akıllı telefonda ne gibi özellikler bulunuyor? Dilerseniz hemen bu sorunun yanıtına yakından bakalım.

Karşınızda Motorola One Vision Plus

Motorola One Vision Plus, 6.3 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir ekrana sahip. Bu ekrandaki çentikte yer alan ön kamera ise 25 MP çözünürlüğünde. Telefonun arkasındaki kamera kurulumuna baktığımızda ise 48 MP ana kamera, 5 MP derinlik sensörü, 16 MP aksiyon kamerası ve bir de ultra geniş açılı kamerayı görüyoruz. Ayrıca telefonun arkasında Motorola logosu, parmak izi tarayıcı sensörü olarak kullanılabiliyor.

Motorla'nın yeni akıllı telefonu, Snapdragon 665 işlemciden güç alıyor. 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı kombinasyonunu kullanmayı tercih eden Motorola, yeni akıllı telefonunda Android 9 Pie işletim sistemini kullanıyor. Ayrıca bu akıllı telefonda 4.000 mAh büyüklüğünde ve 15 watt hızlı şarj desteği olan bir batarya bulunuyor. Telefonun kutu içeriğindeyse ilginç bir şekilde 18 watt hızlı şarj desteği olan bir şarj cihazı görüyoruz.

Motorola One Vision Plus teknik özellikleri

Ekran: 6.3 inç, FHD+, IPS LCD

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 665

RAM: 4 GB

Depolama Alanı: 128 GB (microSD desteği mevcut)

Ön Kamera: 25 MP

Arka Kamera: 48 MP + 5 MP + 16 + ultra geniş açılı

İşletim Sistemi: Android 9 Pie

Boyutlar: 158.35 mm x 75.83 mm x 9.09 mm

Ağırlık: 188 gram

Motorola One Vision Plus'ın Amazon'daki listelemesine baktığımızda, bu akıllı telefonun 190 dolar (yaklaşık 1.300 TL + vergiler) olarak fiyatlandırıldığını ve iki farklı renk seçeneğinin olduğunu görüyoruz. Motorola One Vision Plus'ın sadece Orta Doğu pazarına mı özel olduğu yoksa ilerleyen dönemlerde farklı ülkelere de mi sevk edileceği ise şu an için bilinmiyor.